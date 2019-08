Festa dell'uva a Dulcamara

Le temperature sono ancora gradevoli, le foglie iniziano ad ingiallire, le piante ci regalano i loro primi frutti autunnali, creando piacevolissime atmosfere naturali.



Venite a trovarci per celebrare insieme un dolce frutto tanto amato e utilizzato nella nostra cultura: L'UVA!!!



Alle ore 12.30 al ristorante sarà servito un menù fisso speciale dedicato all’uva!!

Menù fisso adulti (dall'antipasto al dolce - bevande comprese acqua, 1/4 di vino a testa, caffè) 30€

Menù fisso bimbi (primo, secondo con contorno, dolce - bevande comprese acqua) 10€



A seguire dalle ore 15:30 i bambini saranno protagonisti della pigiatura dell'uva!! (E' consigliato portare un cambio di vestiti)

Il costo del laboratorio è di euro 5. Per i bimbi che pranzano al ristorante l'attività è gratuita!



PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMARE LO 051 796643.

Qualsiasi variazione o aggiornamento sull'evento sarà comunicato sulla nostra pagina FB Dulcamara - Cucina Vegetariana/Vegana