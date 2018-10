1^ Festa della birra a Calderara di Reno

Calderara di Reno come un angolo di Baviera! Il Centro Sportivo Pederzini come una piccola costola della mitica Oktoberfest! Eh sì, perché nel segno dell'aggregazione e del buonumore sta finalmente per scoccare l'ora della 1^ Festa della Birra, organizzata dall'Unione Polisportiva Calderara presso la Palestra Migliori sabato 13 (a partire dalle ore 19) e domenica 14 ottobre 2018 (a partire dalle ore 12). Food e musica segneranno il neonato happening, caratterizzato dalla degustazione della HB Bier: la bionda originale della kermesse di Monaco. Tante le prelibatezze culinarie a tema, in un simpatico mix tra specialità bavaresi, bolognesi e “stelle-e-strisce„: spiccano il tradizionale stinco con patate, bretzel, porchetta, alette di pollo e altre opzioni come gobbetti alla toscana, mezze penne alla vodka e le crescentine nostrane con affettati e formaggi, oltre alle immancabili patate fritte. Tra le birre a disposizione Offbrau Munchen Oktoberfest, Zoller Off Spezial Export, Zoller Off Dunkel Rossa, Zoller Off Weisse. Ingresso gratuito e buon divertimento al Centro Sportivo Pederzini.