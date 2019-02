Festa della donna con Ale&Elo Show

Alessandra Merico ed Elisa Atti vi invitano all'appuntamento di marzo del Varietà di Specie "Ale&Elo Show". Due serate ricche di serissima ironia e momenti musicali che vi entusiasmeranno. Ospite dei due incontri Leonardo Bianconi. E con Marco Bovi l'8 marzo e Francesca Alinovi il 9 marzo. Al termine della serata verrà offerto un brindisi con dolci e spumante.

L'evento si svolgerà presso lìOfficina Teatrale dei Maicontenti in Via San Tommaso del Mercato 1/d a Bologna con inizio alle 21,15. Costo della seta 15,00 euro.

Per prenotazioni telefonare al n°: 3452174677