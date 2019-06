Nata in Francia negli anni ’80 e ormai diffusa in tutto il mondo la Festa della Musica si svolge ogni anno, il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate. Lo spirito della Festa è quello di celebrare la Musica in tutte le sue forme, stili ed espressioni dando la possibilità di esibirsi a musicisti e gruppi dilettanti e professionisti.



Per l’edizione 2019 l’Alliance Française di Bologna e l’Istituto di Cultura Germanica ospitano nei propri locali e nel suggestivo cortile interno, una serie di gruppi che spaziano dalla musica classica alla lirica, dalla musica tradizionale del sud Italia al jazz manouche, dal cantautorato a grandi cover internazionali.



- PROGRAMMA DELLA FESTA -



Dalle ore 18 alle 20 Goethe Zentrum Bologna presenta:

- Coro Armonici senza fili

- Associazione di Promozione Sociale "Sol Omnibus Lucet"

- Duo Il Ruggiero Emanuela Marcante e Daniele Tonini

- Flute Club



Ore 20 - APERITIVO IN MUSICA



Dalle 20.30 alle 23 Alliance Française Bologna presenta:

- Accomuveni

- Sulle orme di Django

- Otravez



BOLOGNE ACCUEIL & Karaoke





La Festa della Musica fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna Rete Civica Iperbole e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.



INGRESSO LIBERO