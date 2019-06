Festa della musica: una notte ai musei con festa di strada

Venerdì 21 giugno, ritorna la Festa della Musica e, nello stesso giorno, si terrà a Budrio la Notte ai Musei, Festa di strada, in collaborazione con Ascom e Comitato operatori economici di Budrio con apertura serale dei musei e dei luoghi di cultura e dei negozi del centro storico.

Il Comune di Budrio ha aderito al circuito nazionale ed internazionale delle città partner della Festa della Musica Europea in collaborazione con il Mibact e sta coinvolgendo diversi gruppi musicali, che a più riprese daranno vita a numerose performance in vari punti del centro storico.





PAROLE E MUSICA

Ore 21– Biblioteca Comunale di Budrio, via Garibaldi 39

Presentazione del libro “Estati in Villa”. Di Vittoria Calabri.

Il racconto di un'estate del primo ‘900 nella villa più famosa della Riccardina.

Vittoria Calabri, bolognese, giornalista professionista, ha lavorato per quasi 40 anni a Il Resto del Carlino occupandosi dei più svariati argomenti. In Estati in Villa ha raccolto i ricordi della mamma, Luigia di Giamberardino Calabri detta Gina, che trascorse nella famosa villa di Riccardina (poi appartenuta ad Alida Valli) le sue estati di inizio Novecento. Immagini inedite e descrizioni di luoghi che non esistono più come i vecchi mulini, il recinto dei cervi ed il laghetto dei cigni, ci faranno rivivere come era allora uno dei luoghi più ameni di villeggiatura della borghesia bolognese di inizio secolo.



Ore 22 Concerto di Flauto e Clarinetto con Caterina Romano e Giacomo Bertocchi “Lasciami l’ultimo valzer”. La serata si articolerà in un flusso unico attraverso le suggestioni della solitudine, della follia e della danza.



MOSTRE



Ore 18. Sala Rosa via Marconi, Inaugurazione della mostra del pittore spagnolo Ricardo Renedo NOSTALGIA, alla presenza del Rettore del Collegio di Spagna di Bologna e del Consolato onorario di Spagna di Bologna.

Ore 20.30 Pinacoteca Civica Domenico Inzaghi, via Mentana, 32, Finissage della mostra del pittore Natale Guido Frabboni A CASA DEL CAPITANO.



Ore 20 Bottega del legno Rapparini, via Garibaldi. Dal 19 maggio, Cose di Musica. Esposizione di oggetti appartenuti ed utilizzati da Adriano Rapparini tra gli anni ’30 e ’40, periodo nel quale ha fatto parte del Corpo Bandistico Municipale, diretto dal Maestro Bedosti. Flauto ed ottavino, Spartiti di musica, Libretti d’opera.



IN GIRO PER MUSEI



Dopo le ore 20

Visita guidate al Museo dei Burattini in via Garibaldi, a cura di Vittorio Zanella del Teatrino dell’Es con spettacolo.

Visita alla Pinacoteca Comunale “Inzaghi” e al Museo archeologico “Silvestri” in via Garibaldi

Visita al museo “Bottega del Legno” in via Garibaldi, con performance musicale alle ore 19 del gruppo di “Flauti del Reno” Progetto interscolastico degli istituti comprensivi di: Casalecchio centro, Borgonuovo, Vergato e Porretta.



PROGRAMMA MUSICALE



Ore 18.15 Scuola di Musica Diapason Progetti musicali, via Marconi 4

Nido di Note (Attività 0-3 anni -prenotazione obbligatoria)



dalle Ore 18.45 Piazzetta Luigi Cocchi.

Musica con i partecipanti ai progetti di Musicoterapia, Propedeutica Musicale e Allievi dei corsi strumentali e di canto della scuola di Musica Diapason Progetti musicali



Ore 19.30 Scuola di Musica Diapason Progetti musicali , via Marconi 4

Inaugurazione dei Gradini musicali in collaborazione con l’Associazione Rossomagenta e Donazione Pianoforte Tosca Marchesini Pizzoli



Ore 19.30 Pinacoteca Comunale “Inzaghi”. Concerto della Corale San Michele Arcangelo di Mezzolara



19.45 Sfilata della Festa della Musica con la Banda, i bambini e le percussioni della scuola di musica con partenza da via Marconi 4



Ore 20.00-20.45 Concerto degli Allievi della Scuola di Ocarina e del gruppo Ocarina Senzatempo in Via Garibaldi (Albero dell’ocarina)

.



Ore 20,45-21,30 Concerto Ocarina Ensemble Budrio Via Garibaldi (Albero dell’ocarina)





Ore 20.30-21.30 Concerto della Banda in piazza Matteotti “Millennium Bug” Suggestioni sonore a cavallo tra due secoli





Ore 21.30-23.00 Concerto delle orchestre e dei gruppi della Scuola di Musica Diapason Progetti musicali in piazza Antonio da Budrio





Ore 23.00 Concerto della Corale Vincenzo Bellini “Con Donizetti e Verdi, per una notte d’opera” in piazza Antonio da Budrio