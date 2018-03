Festa di Primavera! Circo-danza-dj set

FESTA DI PRIMAVERA



OZ Bologna presenta:

Dopo il freddo dell'inverno il circo di Oz si risveglia per un secondo appuntamento con le performance degli allievi.

Ad accompagnarli, alcuni ospiti del panorama danzante italiano e, a seguire un sano dj set per scatenarci tutti!



PROGRAMMA DELLA SERATA

work in progress.... continuano ad aggiungersi performance!



Dalle 21.00

- TESSUTI AEREI e TRAPEZIO by Eden

- Performance aeree a cura di Ester Beghelli e Max

- Performance Danza Butoh a cura di Yuri Dini/Yurta Maktub

- Esibizione Tango Argentino con Emmanuelle Ponthieux e Leonardo Ventura

- Esibizione Danza Contemporanea con Magda Wójcik



Dalle 23.00

SEBACH O' PRESIDENTE - DJ SET

from Internazionale Trash Ribelle



Ingresso a offerta libera

(consigliati e quasi obbligati! 3euro....dai sostenete OZ!!!)

con Tessera AICS



Oz

via Stalingrado 59, Bologna

Ampio parcheggio interno



# COME ARRIVARE:



➟ Autobus 25N dalle fermate:

Mille, stazione Centrale piazza Unita

> Fermata cignani

Dalla fermata ad OZ > https://goo.gl/mSJM18

Orario di andata e ritorno > https://www.tper.it/content/linea-notturna-25n-dozza-mille



➟ Autobus 61 dalle fermate:

Porta San Donato,Sferisterio, Mille, Stazione Centrale, Autostazione

> Fermata Stalingrado

Dalla fermata ad OZ > https://goo.gl/wgvxeq

Orari di andata e ritorno > https://www.tper.it/content/linea-61-massarenti-battindarno-notturno



➟ Taxi Cotabo da via Indipendenza o dalla Stazione Centrale

(costo corsa intera 9-10 Euro) Info: http://www.cotabo.it/clienti/servizi/calcola-i-costi/



➟ In bici o a piedi: 10-15 min da Ponte Stalingrado



➟ In macchina: Via Stalingrado 59 - uscita 7 della tangenziale