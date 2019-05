Festa di strada in via Firenze "sport, moda e simpatia" - 16° edizione

Torna la tanto attesa festa di strada di via Firenze, giunta ormai alla sua 16° edizione! Sabato 18 e domenica 19 maggio, negozi aperti tutto il giorno, e un divertentissimo programma per grandi e piccini:



SABATO 18 MAGGIO, A PARTIRE DALLE 9:



- Mercato Sapori d'Italia, con prodotti gastronomici delle regioni d'Italia

- Mercatino degli artisti e creativi, vintage e antiquariato

- Mercatino dell'usato per bambini “Da Bimbo a Bimbo”

- Pompieropoli... e i bambini saranno Vigili del Fuoco per un giorno!

- Animazione per bambini con gonfiabili e scivoli giganti

- a partire dalle 17: aperitivo con ricco buffet e musica



Nel pomeriggio musica con Dj Marco Marabini





DOMENICA 19 MAGGIO, A PARTIRE DALLE 9:

- Mercato Sapori d'Italia, con prodotti gastronomici delle regioni d'Italia

- Mercatino degli artisti e creativi, vintage e antiquariato

- Mercatino dell'usato per bambini “Da Bimbo a Bimbo”

- Animazione per bambini con gonfiabili e scivoli giganti

- ore 9.30: sfilata cinofila dei CANI FORTUNATI

- ore 15: yoga per bambini

- ore 16.30: show delle Drag Queen

- ore 18.30: spettacolo di Pole Dance

- a partire dalle 17: aperitivo con ricco buffet e musica



Nel pomeriggio musica con Dj Marco Marabini

Gallery