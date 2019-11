San Martino, tutti gli eventi a Bologna e provincia

La festa di San Martino è una ricorrenza che si festeggia l'11 novembre, in corrispondenza dell'Estate di San Martino: questa "festa" è legata alla figura di San Martino di Tours e alla tradizione che racconta di come, soldato dell'impero romano, durante una ronda notturna nell'inverno del 335 divise il suo mantello con un mercante seminudo. Dopo quella notte e la visione di Gesù in sogno vestito con la metà del suo mantello militare, Martino si convertì al cristianesimo.

1. Festa di San Martino Borgo Tossignano

Il 9 novembre Festa di San Martino a Borgo Tossignano: in piazza Unità d’Italia, dalle 18.30 musica e stand gastronomico

con polenta al ragù, piadina con salsiccia, caldarroste e vin brulé. Borgo Tossignano | Pro loco 327 2028386

2. Festa di San Martino a Capugnano

Il 9-10 novembre Festa di San Martino con stand enogastronomici dedicati alla regina dell’autunno: la casta- gna. Intrattenimento e musica durante la serata presso la Pro loco.

Capugnano (Alto Reno T.) | IAT 0534 521103

3. Estate di San Martino a Osteria Nuova

Il 10 novembre Estate di San Martino nel parco di Villa Terracini (via Gramsci 315) polenta, caldarroste, prodotti tipici di stagione e rievocazione delle antiche tradi- zioni. Ore 9-18. Osteria Nuova (Sala Bolognese) | Comune 051 6822511

4. Festa di San Martino a Quinzano

Il 10 novembre Festa di San Martino. Al centro Quinzano 2000, dalle 14:30 musica e balli popolari, mercatino dell'usato, crescentine e prodotti a base di marroni. Quinzano (Loiano) | Organizzazione 333 3232472

5. Pranzo di San Martino a Loiano

Il 10 novembre Pranzo di San Martino a Loiano. Menù di stagione servito presso la Sala Primavera, musica e balli. Loiano | Organizzazione 338 9761849

6. Festa di San Martino a Casalecchio di Reno

Dal 6 al 12 novembre Festa di San Martino a Casalecchio di Reno. Festa del patrono con iniziative culturali, stand gastronomici, mercatini, eventi culturali e visite guidate. Casalecchio di Reno | IAT Colli Bolognesi 366 8982707