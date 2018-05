Festa di fine anno del Palloncino Rosso

Domenica 17 giugno, il palloncino rosso vi aspetta per un’allegra festa di fine anno con :



- tanti giochi all’aperto (gli spazi e i giochi sono adatti ai bimbi da 1 ai 7 anni) ;

- un mercatino dedicato ai bimbi con montagne di giochi e vestiti quasi tutti a 1 euro ;

- un ricco buffet dolce e salato per colazione e per pranzo !



Per l’occasione e per contribuire alla prossima missione dell’associazione Le ballon rouge in Uganda, Filonido apre le sue porte gratuitamente a tutti e vi aspetta nei suoi bellissimi spazi di gioco.

Il mercatino, il buffet e i giochi verranno allestiti nel grande giardino del nido. Nel caso in cui la pioggia decidesse anche lei di partecipare alla festa, i giochi si svolgerebbero negli spazi interni… (con più confusione ma sempre molta allegria !)



Per il mercatino, tutti gli articoli venduti sono nuovi o in ottimo stato e per i bimbi da 1 mese a 14 anni.



Per maggiori informazioni :

Tel. 334 71 71 673

Mail : leballonrouge2017@gmail.com

Web : http://le.ballon.rouge.free.fr

Facebook : https://www.facebook.com/events/1708623549224052/



Dove ?

Filonido

Via della Villa, 20

40127 Bologna



Quando ?

Domenica 17 giugno dalle 10 alle 14



Ingresso libero - Iniziativa aperta a tutti

con offerta libera (e consapevole!) all’associazione Le ballon rouge.

Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati per la realizzazione della prossima missione.