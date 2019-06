Festa del Gelato artigianale a Casalecchio di Reno

La quattordicesima Festa del Gelato Artigianale di Casalecchio di Reno è pronta a stupire ancora da venerdì 26 a domenica 28 luglio.

Nel centro di Casalecchio di Reno vi aspettano: emozionanti spettacoli, bellissima animazione per bambini, enogastronomia di qualità, shopping made in Italy, expo aziende e tanto, tanto, tantissimo GELATO!

Siete pronti?!

Vi aspettiamo a Casalecchio di Reno per il weekend più dolce e goloso dell'anno!!