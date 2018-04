Festa del borgo a Monzuno: fiori, prodotti tipici e artigianato per le vie del paese. In occasione della festa della Madonna del Borgo il paese dell’Appennino, attraversato da tanti camminatori che percorrono la Via degli Dei, si appresta ad accogliere i visitatori per “I fiori della Festa della Borgo”. Presente anche una delegazione del “Pastorello di Cupi”, azienda casearia colpita dal terremoto e sostenuta dalle comunità dell’Appennino

Monzuno si prepara a festeggiare la primavera con “I Fiori della Festa del Borgo”, organizzata dalla locale Pro Loco per domenica 29 aprile a partire dalle 9. La giornata, dedicata alla festa cristiana della Madonna del Borgo, vedrà la processione dei fedeli accompagnati dalla Banda Bignardi, e all’aspetto religioso sarà affiancato anche un aspetto conviviale.

È prevista infatti una manifestazione che avrà luogo lungo le vie principali del paese: hanno già confermato la loro partecipazione oltre oltre 40 espositori, che presenteranno i loro prodotti tipici.

La partecipazione di stand provenienti dalla toscana, stand per vegani, banchi di artigiani e hobbisti faranno da cornice a vivaisti ed espositori di attrezzature per giardinaggio. Sarà possibile avere consigli direttamente da esperti del settore per avviare una primavera fiorita.

Ci sarà inoltre un ospite molto gradito: sarà infatti presente una rappresentanza dell’azienda casearia “Pastorello di Cupi” con un banco di loro prodotti (l’azienda produce pecorino, ricotta, miele). Si tratta di una piccola impresa marchigiana duramente colpita dal sisma del 2016, che la comunità di Monzuno e dintorni ha sostenuto l’anno scorso, inviando carichi di foraggio e mais che hanno consentito di alimentare il bestiame e riavviare la produzione che era stata interrotta.

Oggi, grazie anche alla solidarietà manifestata da tanti agricoltori, allevatori e cittadini dell’Appennino, la loro attività è ripresa e il Pastorello di Cupi ha deciso di ringraziare di persona per l’affetto e la vicinanza dimostrati.

Gli organizzatori della Pro Loco ricordano che “Ai visitatori sarà possibile trascorrere l’intera giornata tra i colori del mercato, la vista dell’Appennino che racchiude Monzuno, passeggiando con tranquillità visto che le vie principali del paese saranno rese pedonali, ma facilmente raggiungibili dai parcheggi adiacenti”.

Non è esclusa oltretutto la partecipazione di tanti viandanti che in questi giorni di bel tempo stanno attraversando il paese come tappa del percorso della Via degli Dei.

Per chiedere informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Monzuno al numero 338-1605533 oppure tramite la pagina di Facebook.