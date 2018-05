Festa di Primavera dell'Associazione Wemam

L'associazione Wemam organizza una serie di attività ludiche per i più piccini e non....a partire dalla mattina, con la colazione dei bestiolini, a finire,nel pomeriggio, con la caccia al tesoro fotografica......E nel mezzo, laboratori, il circo, il mercato artigianale creativo....

Vi aspettiamo in viale Lincoln, 38 per una giornata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza!