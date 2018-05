"Bandiga dello Spiedino" e Holi Festival: Granarolo si colora di festa. Domenica 20 maggio l'associazione dei commercianti di Granarolo dell'Emilia, in collaborazione con associazioni del territorio , Pro-Loco e Amministrazione comunale accenderà le strade di colori, suoni, musica, sport, spettacoli dedicati a visitatori di ogni età

L'associazione dei commercianti GranCentro di Granarolo dell'Emilia organizza per domenica 20 maggio una serie di eventi nel cuore di Granarolo. Si comincerà fin dalle 7 del mattino con la chiusura della via San Donato per lasciare spazio alle bancarelle di artigiani, hobbisti e concessionarie locali di auto.

Dalle 12 prenderà il via la "Bandiga dello spiedino": sulla via San Donato, di fronte al Municipio, GranCentro, coadiuvata dalla Pro-Loco, metterà a tavola 650 persone che potranno gustare dall'antipasto al dolce unicamente... spiedini. Tutte le portate saranno infatti servite infilzate, dal primo piatto passando per la carne fino alla frutta.

Sempre alle 12, in piazza del Popolo, verranno premiate le scuole che hanno partecipato, grazie agli studenti e alle loro famiglie, all'operazione "Uno scontrino per la scuola", che negli ultimi tre mesi ha avuto l'obiettivo di favorire lo shopping di vicinato valorizzando gli esercizi commerciali di Granarolo.

Dalle 17, nel parcheggio sul retro del Municipio, toccherà all' "Holi Festival", il secondo grande evento della giornata. Holi è una festa gioiosa che nasce in India, una specie di inno alla vita che celebra la vittoria del bene sul male ma che segna anche il passaggio dall'inverno alla primavera, la fioritura della nuova vita. Perciò è proprio una letterale esplosione di colori a contraddistinguere ogni festa Holi: allo scoccare di ogni ora, dalle 17 alle 21, sarà effettuato un countdown al termine del quale verranno lanciate in aria sui partecipanti polveri dai colori sgargianti, in un tripudio carnevalesco a tempo di musica. Le polveri sono innocue, rigorosamente atossiche e anallergiche, e saranno in vendita prima della festa in un kit che comprende anche una maglietta celebrativa dell'evento. Accompagnerà le "esplosioni", che avverranno anche con cannoni ad aria, la musica dei dj e il ballo anni 80/90/00.

"L'idea di una festa primaverile è venuta ai commercianti di Granarolo quando ci siamo organizzati per le luminarie natalizie - racconta Franco Marinelli, neo presidente di GranCentro -. Abbiamo così rilanciato l'attività dell'associazione e oggi siamo una sessantina di commercianti ad aderire a questa nuova iniziativa. Volevamo creare qualcosa di nuovo da aggiungere alle feste già esistenti, facendo qualcosa di concreto per il paese e collaborando insieme alle altre realtà associative del territorio e all'Amministrazione comunale. Tutto il ricavato delle feste sarà ridistribuito tra la nostra associazione e l'Associazione di Protezione Civile per essere reinvestito in attività utili al paese. Vorremmo ad esempio, se il ricavato sarà sufficiente, regalare due bici alla Polizia Municipale per svolgere la sua attività per le strade di Granarolo e delle frazioni al servizio dei cittadini".