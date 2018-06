Festa della Repubblica al CostArena

TenEventi presenta presso CostArena in via Azzo Gardino 48, la Festa della Repubblica di sabato 2 giugno che sarà così organizzata:

- ore 18:30 Concerto del 2 giugno di musica classica dell'Ensemble Manfredini con partecipazione degli allievi dell'Accademia del Flauto di Bologna ; Verranno eseguite musiche di Vivaldi,Telemann e Pergolesi

- ore 19:30 Conferenza "Le libertà negate al Tibet" condotta da Ghesce Dondup monaco Tibetano, a seguire una "puja", cerimonia di mantra cantati per la pace del mondo dedicati al Buddha della compassione. APERICENA TIBETANO a base di "momo" vegetariani, dolci tibetani, te allo zenzero (costo 12 euro su prenotazione al 3495385782). Tutto il ricavato andrà al monastero Gaden.