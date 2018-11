La Festa di San Martino continua: altri due giorni di appuntamenti gustosi

Il 9 e 10 novembre, in Piazza del Popolo, alla Casa della Conoscenza, alla Chiusa di Casalecchio continua la Festa di San Martino. In mostra il “Ventaglio del Presidente Mattarella” ideato da una studentessa casalecchiese, la rievocazione nordica della sfilata di San Martino, passeggiate, concerti, presentazione guida “La via della Lana e della Seta”

Continua venerdì 9 e sabato 10 novembre la Festa di San Martino, patrono di Casalecchio di Reno, arrivata alla 24^ edizione, questi gli appuntamenti in programma:



Venerdì 9 novembre 2018

Ore 15 Casa della Conoscenza, Spazio La Virgola: “Il ruolo naturale del Lupo” conferenza di Antonio Iannibelli con proiezione di foto e video del lupo selvatico dei nostri boschi. A cura del Circolo dipendenti Comunali Rosella Farnè.

Ore 16 Casa della Conoscenza Sala Seminari: Il gruppo "Casalecchio Maglia" vi aspetta per fare cuffie e sciarpe; chiunque avesse voglia di partecipare troverà sul posto strumenti, materiali e semplici schemi per la realizzazione.

Alle ore 16, nel foyer del Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1), verrà presentato il “Ventaglio del Presidente Mattarella” realizzato da Marianna Degli Esposti, una studentessa casalecchiese dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, vincitrice del concorso nazionale 2018 per il manufatto che viene consegnato ogni anno a Roma dai giornalisti dell’Associazione stampa parlamentare alle più alte cariche dello Stato, in vista della pausa estiva dei lavori delle Camere. Saranno presenti il sindaco Massimo Bosso, Alessandro Menzani, presidente di Casalecchio Insieme e l'autrice Marianna Degli Esposti.

Ore 16.45 Rievocazione dell’antica tradizione nordica della sfilata di San Martino in cui è prevista la presenza di un figurante rappresentante San Martino a cavallo e di bambini con le lanterne. Partenza da Piazza del Popolo con arrivo alla chiesa di San Martino in via dei Bregoli 1.

Ore 19 Apertura ristorante con asporto

Sabato 10 novembre 2018

Ore 9 Piazza del Popolo: partenza "Passeggiata di San Martino" lungo l’"anello dei parchi casalecchiesi" con possibilità di provare i bastoncini da Nordic Walking. Due opzioni da 8 e 12 km. A cura del gruppo Nordic Walking Pol. “G. Masi”. Il percorso potrà variare in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

Ore 11 Piazza del Popolo: Spettacolo per bambini “Piccolo Circo Machemalippo”.

Ore 12 e ore 19 Apertura ristorante con asporto

Ore 14.30 5° Memorial don Carlo Marzocchi e Trofeo "Vittorio Righi". Allo Stadio Comunale “L. Veronesi” in Via Allende, 1 Incontro di calcio tra i Diavoli Rossi e i Casalàcc Boys.

Ore 15 Piazza del Popolo: Balli e musiche delle tradizioni popolari col Gruppo Sbanda Ballet.

Ore 15 Chiusa di Casalecchio, Via Porrettana 187: visita guidata alla Chiusa di Casalecchio con Andrea Papetti, a cura della Casa delle Acque.

Info e prenotazioni: casadelleacque@gmail.com

Ore 17 Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture: “Concerto di S. Martino” del Coro 100 Passi. Associazione Percorsi di Pace.

Ore 18 Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture: La via della lana e della seta: 130 chilometri da Bologna a Prato. Presentazione della nuova guida con l’autore Vito Paticchia. A cura della Polisportiva G. Masi gruppo escursionismo e Percorsi di Pace.

Ore 17.30 Piazza del Popolo: Premiazione 5° Memorial Don Carlo Marzocchi con Trofeo "Vittorio Righi".

Ore 20.30 Teatro comunale Laura Betti: 'Musical on Tour', spettacolo musicale della Polisportiva Onda Blu che porterà in scena un mix di vari brani da musical ispirati all'Oriente, all'Africa e all'Oceania. Nel cast una trentina tra ballerini, cantanti, attori, acrobati, che sapranno intrattenere e entusiasmare anche i più piccoli. Ideazione, regia e adattamento Monica Tolomelli, direzione musicale Melissa Stott. Ingresso a offerta libera, prenotazione consigliata via whatsapp al 338 2710577.

Ore 21 Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture: “Consonanze vocali e strumentali” Concerto corale e strumentale a cura dell’associazione Consonanze. Il coro Consonanze è impegnato nella ricerca e nello studio dei canti in lingue e dialetti dell'area mediterranea, valorizzando le similitudini tra le varie culture e riducendone le differenze. Direttore, Maurizio Mancini. Oltre al coro si esibiranno i Musici di Consonanze, gruppo musicale formato dai musicisti dell’associazione che da anni diffondono e promuovono la musica dal vivo con strumenti acustici: Antonio Laganà - violino, Giovanni Calcaterra - contrabbasso, Maurizio Mancini - chitarra, Daniele D'Alessandro - clarinetto. Ingresso libero.

La Festa di San Martino è il frutto di un percorso di co-progettazione tra Pro Loco Casalecchio Insieme Meridiana e l'Amministrazione comunale, affidato al coordinamento del Servizio Casalecchio delle Culture, con la consistente partecipazione di tante associazioni di volontariato e culturali, delle scuole, degli esercizi commerciali e di numerosi soggetti pubblici e privati legati alla promozione del territorio.