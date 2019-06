Sabato 8 e domenica 9 giugno 2019, in Piazza del Popolo e Piazza dei Caduti Festa dei Sapori Curiosi: edizione 2019 dedicata ai piatti bolognesi. Si svolgerà nel weekend dell’8 e 9 giugno, in Piazza del Popolo, via Pascoli, via XX Settembre e Piazza dei Caduti l’ottava edizione della Festa dei Sapori Curiosi “Alla ricerca delle pentole perdute” organizzata da Casalecchio Insieme Pro Loco, in collaborazione con la rete del Pro Loco “Colline tra Bologna e Modena”, in co-progettazione con l’Amministrazione comunale e con il sostegno di Moreno Group.

Nelle giornate della festa, dalle ore 16 alle ore 24 di sabato 8 giugno e dalle ore 9 alle ore 23 di domenica 9 giugno, divieto di transito in via Marconi nel tratto tra via Carducci via Porrettana/Piazza della Repubblica (deviazioni, modifiche dei sensi unici e divieti di sosta saranno indicati sul posto).

Gli stands dei ristoratori saranno abbinati ai vini dei Colli Bolognesi.

In questa edizione verranno proposti in vari abbinamenti i primi piatti della tradizione bolognese: i tortellini, le tagliatelle, la gramigna, i passatelli e gli strichetti. A proposito di strichetti, proprio lunedì 10 giugno l’Accademia della Cucina Italiana, in collaborazione con la Confraternita dello Strichetto, depositerà alla Camera di commercio di Bologna la ricetta ufficiale dello “Strichetto Bolognese”.

Acquistando il coupon degustazione al costo di euro 15,00 si avrà diritto a quattro assaggi e un bicchiere di vino delle cantine dei Colli Bolognesi. In alternativa, assaggio primo piatto singolo euro 3,50, vino euro 3,00.

A tutte le persone che sceglieranno il coupon, verrà consegnata la cartolina “Vota il tuo piatto”: i partecipanti potranno votare la ricetta che avranno apprezzato di più nei punti ristoro. La premiazione avverrà domenica 9 giugno al termine della Festa. In premio per la cartolina estratta una cena per tre persone al Ristorante della Festa di San Martino organizzata a novembre da Casalecchio Insieme.

Ecco nel dettaglio i nove punti ristoro in Piazza del Popolo:

Casalecchio Insieme: Tagliatelle al ragù di “Maglio”

Ristorante Tramvia: Gramigna al ragù rosso di salsiccia, melanzane e ricotta salata

Melamangio: Gnocchetti Sangiovese e Porto croccante

Ristorante Dolce Lucia: Garganelli di pasta fresca con concia di salame fresco

Istituto Veronelli: Strichetti di pasta fresca con piselli panna e pancetta

Gastronomia Carrefour: tortellini alla panna

La cucina di Spazio Eco: Passatelli prosciutto e limone

Ristorante Biagi: Gramignone al torchio con salsiccia

In abbinamento alle ricette si potranno degustare i vini dei Colli Bolognesi delle aziende agricole di Tizzano e Gaggioli.

Inoltre, sabato e domenica in Piazza del Popolo, per tutta la giornata i volontari della Croce Rossa Italiana saranno lieti di incontrare quanti vorranno giocare, imparando insieme le tecniche di primo soccorso, informazioni sulla corretta alimentazione e sull’educazione alla salute, con prove pratiche collettive di rianimazione cardiopolmonare (mass training).

Ecco i dettagli della due giorni eno-gastronomica:

Sabato 8 giugno

Ore 16.00 Piazza del Popolo, via XX settembre, via Pascoli e via Marconi: apertura stands.

Ore 16.00 Piazza del Popolo: Concorso per bambini e ragazzi “Decora il tuo primo piatto bolognese” a cura di Casalecchio Insieme.

Ore 17.30 Piazza del Popolo: Inaugurazione “Festa dei sapori Curiosi”.

Ore 18.00 Apertura degli stands gastronomici: “La cucina bolognese entra in scena”.

Ore 18.30 Piazza del Popolo: presentazione del libro “Professione cantante” di Andrea Mingardi (ed. Pendragon) a cura della Biblioteca “Cesare Pavese”.

Ore 18.30 Magia comica da strada a cura di Arterego.

Ore 20.00 Piazza del Popolo La danza esplode con il Centro Balletto Endas.

Ore 20.00 Piazza dei Caduti, Musica dal vivo a cura di GardenBo.

Domenica 9 giugno

Ore 10.00 Piazza del Popolo, via XX settembre, via Pascoli e via Marconi: apertura stands.

Ore 10.00 Piazza del Popolo: Le zdoure e la sfoglia: “Le belle tortellone”. Scuola di cucina per bambini e adulti.

Ore 10.00 Mostra di auto storiche con la collaborazione della Scuderia Ferrari Club: Bologna- Castel Maggiore- Zola Predosa e La Scuderia Nettuno auto storiche.

Ore 11.00 spettacolo di Giocoleria e teatro di strada a cura di Arterego.

Ore 12.30 Apertura degli stands gastronomici: La cucina bolognese entra in scena.

Ore 15.00 Piazza del Popolo: Le zdoure e la sfoglia: “Le belle tortellone”. Scuola di cucina per bambini e adulti.

Ore 16.30 Piazza del Popolo: Premiazione del Concorso per bambini e ragazzi “Decora il tuo primo piatto bolognese” a cura di Casalecchio Insieme.

Ore 17.00 spettacolo di Giocoleria e teatro di strada a cura di Arterego.

Ore 17.00 Piazza dei Caduti: Musica dal vivo a cura di GardenBo.

Ore 18.00 Apertura degli stands gastronomici: “La cucina bolognese entra in scena”.

Ore 21.00 Piazza del Popolo, Lambrosca in concerto.

Ore 22.30 Piazza del Popolo, Premiazione “Vota il tuo Primo bolognese”.