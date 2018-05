Festa delle spighe a San Giovanni in Persiceto

Venerdi 25 maggio

• ore 19.00 apertura stand gastronomico

• ore 21.30 spazio ristorante - spettacolo intrattenimento:

Drag queen show

Sabato 26 maggio

• ore 19.00 apertura stand gastronomico

• ore 21.30 spazio ristorante - pole dance

Domenica 27 maggio

• ore 9.30 esposizione macchine d’epoca

• ore 10.00 mercatini artigianali prodotti locali

• ore 12.00 apertura stand gastronomico

• ore 15.00 esposizione macchine d’epoca

• ore 18.30 apertura stand gastronomico

• ore 21.00 area spettacoli - gruppo spettacolo

Only swing dance: i parte balli twist, boogie woogie, rock,

Lindy hop, ecc. - ii parte musiche latine

Lunedi 28 maggio

• ore 19.00 apertura stand gastronomico

• ore 21.00 area spettacoli - delirio cover band rock ‘n

Roll hard rock pop rock ’70 e ‘80

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’area ristorante)

Giovedi 31 maggio

• ore 19.00 apertura stand gastronomico

• ore 21.00 area spettacoli - angela finotello

Venerdi 1 giugno

• ore 18,30 area spettacoli: animazione per bambini mini-spettacolo ritmo danza show

• ore 19.00 apertura stand gastronomico

• ore 21.00 area spettacoli - serata rock ss double p

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’area ristorante)

Sabato 2 giugno

• ore 9.00 torneo di calcio giovanile - organizzato dalla

Asd tre borgate

• ore 10.00 mercatini artigianali prodotti locali

• ore 12.00 apertura stand gastronomico

• ore 14.00 finali torneo di calcio giovanile - organizzato

Dalla asd tre borgate

• ore 18.30 apertura stand gastronomico

• ore 21.00 area spettacoli - esibizione del gruppo di ballo

“gruppo magic rock” di castelfranco emilia

Domenica 3 giugno

• ore 10.00 mercatini artigianali prodotti locali

• ore 10.00/12.30 - gara d’aratura

• ore 12.00 apertura stand gastronomico

• ore 14.30/16.00 - gara d’aratura

• ore 17.00 torneo di green volley

• ore 17.00 gara di orienteering - categorie: verde, nero,

Staffetta a tre, organizzato dalla polisportiva masi di casalecchio

Di reno

• ore 17.30 partenza biciclettata organizzata da fiab terre

D’acqua: “al burghed dla samuz in dialatt” in bici

Con roberto serra tra le budrie e borgata città in dialetto. Ai

Partecipanti che rimangono a cena alla festa sarà applicato lo

Sconto del 20%.

• ore 18.30 apertura stand gastronomico

• ore 21.00 area spettacoli - esibizione del gruppo di ballo simpaty dance“ del maestro francesco colangelo

Lunedi 4 giugno

• ore 18.00 apertura iscrizioni per la “dodicesima camminata

Delle spighe” iscritta e omologata dal comitato provinciale

Di bologna, con partenza alle ore 19.00

• ore 19.00 apertura stand gastronomico

• ore 21.00 spazio ristorante piano bar “i tandem”



Per tutta la durata della festa:

Società provinciale allevatori “ sez. Asinelli”

E vari stand espositivi artigianali di prodotti

Locali.

Per le prenotazioni presso lo stand gastronomico:

Celso 348 31.50.360

1° turno: dall'apertura alle ore 21.00

2° turno: dalle ore 21.00 alla chiusura

Tutte le sere, le ordinazioni di crescentine da asporto

Pervenute entro le 18.30 saranno evase immediatamente.

Dopo le 18.30, verrà data la precedenza alle ordinazioni

Di crescentine da servire ai tavoli.



Menù della festa



Tortelloni al ragu'

Tortelloni burro e salvia

Penne all'arrabbiata

Balanzoni ai funghi misti

Balanzoni burro e salvia

Tagliatelle al ragu'

Tagliatelle al prosciutto

Gramigna primavera



Scaloppina agli agrumi

Grigliata mista con patate

(costole, salsiccia, pollo, pancetta)

Pollo alla griglia con patate

Taschine sfiziose

(lombo,prosciutto,asparagi,formaggio)

Crescentine con salumi

Patate al forno con cipolla

Patatine fritte

Insalata mista

Crostata

Panna cotta



Il ricavato della festa andrà a favore di:

A.s.d. Tre borgate, centro ricreativo e culturale amarcord, g.g.g. Gruppo genitori garagnani