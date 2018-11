Feste d'inverno: mostra di composizioni floreali

presso la Sala Museale del Baraccano, via S: Stefano 119, venerdì 30 novembre alle ore 17 si inaugura la mostra di composizioni floreali “Feste d’inverno”, realizzata dal Garden Club Camilla Malvasia. Rimarrà aperta anche sabato 1 dicembre (ore 10-19) e domenica 2 (ore 10-18). Grandi installazioni floreali in stile occidentale o ikebana, dedicate alle diverse festività sia di tradizione cattolica che di altre culture.



E’ arrivato il tempo delle Feste d’inverno e il Garden Club Camilla Malvasia ha preparato affascinanti installazioni floreali per rappresentare i momenti più significativi e gioiosi che punteggiano la stagione.

Come ogni anno in prossimità del Natale, il Garden Club mette all’opera la propria Scuola in elaborate composizioni vegetali e le mette in mostra. Quest’anno il tema è particolarmente suggestivo: una carrellata di rappresentazioni artistiche, in stile occidentale o ikebana, delle principali feste, legate sia alla tradizione cattolica che ad altre confessioni, in un abbraccio simbolico tra culture diverse.

Feste dalla storia antica, che spesso si agganciano a date di remote spiritualità travasate nel nostro tempo come espressioni culturali delle genti e dei loro vissuti collettivi.

Ritualità che richiamano la transizione e la rinascita, dal buio dell’inverno verso la luce e la ripresa vegetativa, che va propiziata con doni e celebrazioni. Così il protagonista recondito è spesso il sole, salvifico e fecondo dio originario dei popoli più antichi, le cui fasi e la cui venerazione hanno stabilito un calendario liturgico che nel tempo è diventato tradizione civile.

Riti e memorie che le installazioni floreali in mostra illustrano con estro artistico e forza immaginativa in grandi composizioni floreali di stile occidentale o ikebana: la Natività e il capodanno ovviamente, ma di quest’ultimo anche la rappresentazione giapponese secondo la tecnica ikebana e quello svizzero dei Silvesterchläuse; e poi Lucia, la Santa della luce di origini italiane il cui culto è particolarmente vivo nel Nordeuropa; la festa del Solstizio con il suo spirito pagano. E altre tradizioni, Hannukkà, festa ebraica della riconsacrazione; l’Avvento dei protestanti tedeschi e il suo calendario diffuso nel mondo. E ancora il senso trasgressivo e colorato del Carnevale e l’ambigua alternanza di sacro e profano di Hallowen, interpretata con un omaggio in bianco e nero a Yayoi Kusama e alle sue zucche. Nella sinfonia di un Canto di natale impersonato da una serie di strumenti musicali floreali di dickensiana memoria.

L’ingresso è gratuito, come forma di autofinanziamento ci saranno in vendita eleganti composizioni floreali, di piccole e medie dimensioni, ideali per i regali natalizi. Domenica, poco prima della chiusura, verranno vendute a prezzi vantaggiosi anche singole parti delle installazioni esposte (che potranno essere prenotate in anticipo nel corso della visita).