Festival degli Aquiloni a Casalecchio di Reno

Il 1° maggio 2018 ritorna il tradizionale appuntamento di primavera per le famiglie:la festa degli aquiloni della Polisportiva "Giovanni Masi" nel parco della Chiusa a Casalecchio di Reno. Una festa nata nel 1978 per divertirsi insieme e recuperare il parco da pochi anni restituito alla città e che quindi festeggia in questa edizione il 40° compleanno.

Una giornata di festa e divertimento per grandi e piccini che vedrà coinvolti decine di dirigenti e tecnici della polisportiva nella organizzazione e gestione dei tanti e diversi eventi ed attività per tutti, ma in particolare per i bambini.

Questo è il programma

ore 8,30 camminata sociale di Nordic walking, la salutare camminata finlandese con i bastoncini (anello Parco Talon- Palazzo Rossi); partenza dalla Casa per l'Ambiente ore 8,30 e rientro 12,30 circa. Percorso di circa 16 km tutto in piano,

ore 9.30 due iniziative del gruppo Escursionismo e cicloturismo:

- Biciclettata degli aquiloni per tutti (ritrovo ore 9 c/o il nuovo Municipio via dei Mille)

- Passeggiata facile nel parco con ritrovo davanti alla Casa per l'ambiente

ore 10,30 Gara di orienteering (ritrovo c/o la Casa per l’ Ambiente ore 9,30): Iscrizioni entro il 26/4: categorie agonistiche FISO ed esordienti, con scuole e non tesserati FISO. (con quota di partecipazione)

ore 10.30 Percorsi sensoriali per i più piccoli, a cura dello Spazio “La Chiocciola”

ore 11.30 Animazione per i bambini a cura del settore Zerosei Acquaticità (c/o il Parco del Tarassaco)

ore 14.30 attività varie:

- Balliamo in fascia a cura dello Spazio bambini “La Chiocciola”

- Laboratorio di costruzione e lancio di Aquiloni a cura del settore Nuoto ragazzi

- Animazione Sportiva con Minibasket, Minivolley, e Badminton

- Apertura dello Spazio Bimbi presso il Parco del Tarassaco con giochi, pittura su materiale di riciclo e trucco a cura del settore Zerosei

- Percorsi sensoriali a cura dello Spazio bambini “La Chiocciola”

Per tutta la giornata presenza di punti informativi all’entrata del Parco, lato Casa Ambiente, a cura della Polisportiva Masi & CasaMasi

Ricordiamo a coloro che vorranno venire alla festa che tutta l'area residenziale attorno al parco e a via Canale è off limits per le autovetture dei non residenti. Il nostro consiglio è di venire con i mezzi pubblici, in bicicletta o lasciare l'auto in centro città o meglio nel parcheggio del municipio in via dei Mille, raggiungendo facilmente e in pochi minuti il parco dal Ponte pedonale della pace.