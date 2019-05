"Festival del Benessere": a Bologna, da maggio a settembre

Un Festival nato per unire tre mondi quello del BENESSERE inteso come buone pratiche per lo sviluppo personale dell’individuo, dal FOOD (raw, bio, vegan del territorio) alla crescita personale, alle ricerche nel campo della salute dal corpo alla mente allo spirito, a quello dell’INNOVAZIONE con la NOVITA’ ASSOLUTA di avere carattere CONTINUATIVO con un appuntamento mensile di un sabato al mese tutti i mesi dell’anno, per dare l’opportunità alla città e al pubblico intervenuto di esperire il benessere e la cultura del bell-essere in modo nuovo, partecipato e sostenibile.

Appuntamento alle Caserme Rosse da maggio a settembre:

SABATO 25 MAGGIO//SABATO 29 GIUGNO//SABATO 27 LUGLIO

SABATO 7 SETTEMBRE 2019 DALLE 18 ALLE ORE 24

