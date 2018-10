La quinta edizione del Festival della Cultura Tecnica si svolgerà dal 18 Ottobre al 17 Dicembre 2018 con seminari, dimostrazioni, laboratori ed eventi, rivolti a studenti, famiglie, cittadini, imprese ed istituzioni. In occasione del Festival, Fondazione Aldini Valeriani organizza il seminario: DAI BIG DATA AGLI STRUMENTI DIGITALI: LE NUOVE COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI La rivoluzione digitale in atto permette di tracciare nel dettaglio ogni attività utilizzando la molteplicità di dati a disposizione. Ecco perché diventa centrale conoscere e imparare correttamente il vero approccio data driven che permette di trasformare gli ormai famosi Big Data in informazioni utili, in modo da analizzare e interpretare situazioni complesse in tempo reale: una competenza multidisciplinare ormai necessaria per ogni settore e professione. Ne parleremo con: FRANCESCO DE NOBILI Digital Marketing Manager, Content Specialist, docente universitario, autore del libro “Digital Marketing Integrato” il primo manuale in Italia che insegna un metodo per integrare le diverse azioni di marketing.

Save the date: 29 ottobre alle ore 18 nell'ambito del Festival della Cultura Tecnica da noi in FAV Career Education parliamo di #BigData #marketing #strumentidigitali insieme a Francesco De Nobili. Per maggiori informazioni: Federica Minarelli, federica.minarelli@ fav.it