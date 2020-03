#laculturanonsiferma. Il programma del weekend del festival digitale creato dalla Regione con il mondo culturale dell'Emilia-Romagna. Dirette musicali, teatro, documentari, visibili su Emiliaromagnacreativa.it, Lepida Tv e social media

Nel fine settimana tanta musica con le dirette streaming a cura del Bologna Jazz Festival e "Music is the Answer" 3 ore di musica elettronica a cura di roBOt Festival. E per gli amanti del teatro Lino Guanciale legge l'Orlando furioso. E poi documentari e film come Hometotwn | Mutonia di Zimmerfrei

"Andrà tutto bene”, il nuovo brano di Cisco con Giovanni Rubbiani, una riduzione teatrale del Simposio, un inedito Giuseppe Verdi agricoltore, l’omaggio esclusivo di Lino Guanciale con la lettura dell’Orlando furioso, le Collezioni comunali d'arte di Bologna e poi cinema e jazz insieme a tanta altra musica dal rock, al pop, alla musica elettronica. È in arrivo un weekend ricco di iniziative e nuovi protagonisti per #laculturanonsiferma,la striscia quotidiana, a cura dell'assessorato alla Cultura della Regione e realizzato in collaborazione con gli operatori culturali dell’Emilia-Romagna. Prosegue così la programmazione, dopo gli ottimi ascolti del primo weekend che ha portato decine di migliaia di spettatori su facebook, youTube e web, con alcuni picchi di accessi, come per la diretta con la squadra di Garrincha, con 6630 visualizzazioni.

Gli operatori culturali continuano ad aderire all’iniziativa con numerose proposte, condividendo i propri archivi, o lanciando nuove iniziative, dimostrando assieme all’Assessorato, di essere vicini ai cittadini con la propria arte in attesa di tornare nei luoghi della cultura. Gli eventi andranno on line, come di consueto, sulle piattaforme regionali di EmiliaRomagnaCreativa e Lepida Tv (www.lepida.tv e canale YouTube), fruibile anche sul canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 di Sky.

Continueranno le dirette del format musicale “I live Mei” (in diretta facebook), a cura del Mei - Meeeting delle etichette indipendenti, che aprirà alle ore 18:00 il palinsesto regionale, presentando gli artisti: Alberto Bertoli, Moreno il Biondo e Francesca Romana Perrotta. La casa discografica Fonoprint riproporrà sabato alle 18:30 il suo programma Pillole 2D, condotto dal cantante bolognese Fosco17, Giacomo Golfieri (amministratore degli studi) e da Teo Filippo Cremonini, fondatore del Collettivo HMCF con la partecipazione degli artisti Enrico Nigiotti e Fabio Curto.

Venerdì e domenica, alle 21:30, l’appuntamento è con Jazz a domicilio, dirette streaming dal Camera Jazz Club di Bologna a cura di Bologna Jazz Festival.

Sabato sera, inoltre, dalle 22:00 alle 01:00, Robot presenta “Music is the Answer”, tre ore di musica live e djset in diretta streaming dal binario centrale di DumBO con Bruno Belissimo (live), Filibalou (dj) e RBT Sound System (dj) con visual effects a cura di Apparati Effimeri.

Per il teatro si potrà assistere alla mise en èspace del Simposio di Platone a cura della Fondazione San Carlo di Modena e di Emilia Romagna Teatro e all’interpretazione di Lino Guanciale che legge, in esclusiva per #laculturanonsiferma, l’Orlando Furioso (in due parti, sabato e domenica).

Per i film si segnalano il corto Centro Barca Okkupato di Adam Selo (Sayonara Film) storia rocambolesca ambientata in un circolo ricreativo bolognese e Hometown | Mutonia di Zimmerfrei, sull’originale città temporanea fondata a Santarcangelo di Romagna (Bo Film).

Si può inoltre optare per un inedito Verdi agricoltore con i ragazzi dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola d’Arda, o per il viaggio alla scoperta dei paesaggi dell’Emilia Orientale con Terra di confine di Enrico Masi e Stefano Croci. O ancora la visita guidata ai capolavori delle Collezioni d’arte comunali di Bologna, realizzato da Bologna Welcome in collaborazione con i Musei Civici d’Arte Antica.

Programma

Venerdì 20 marzo, dalle 18:00

Ore 18:00 I LIVE MEI: Alberto Bertoli in diretta streaming

Ore 18:20 MEI: prima uscita ufficiale del nuovo brano in video di Cisco realizzato con Giovanni Rubbiani “Andrà tutto bene”

Ore 18:23 Io resisto: video clip di Macola & Vibronda (MEI)

Ore 18:30 Il Simposio: La Fondazione San Carlo e Emilia Romagna Teatro Fondazione presentano una riduzione teatrale tratta dal celebre dialogo platonico in cui si discute del rapporto tra eros, bellezza e conoscenza filosofica. Testi scelti da Carlo Altini, drammaturgia a cura di Lino Guanciale. Con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Diana Manea, Eugenio Papalia, Simone Tangolo. Musiche a cura di Filippo Zattini, proiezioni a cura di Riccardo Frati

Ore 20:00 Verdi agricoltore, la sua villa, la cucina - questa terra è un’opera d’arte: A Fiorenzuola d'Arda, tra la Via Emilia e il Po, dove sorgevano le proprietà terriere di Giuseppe Verdi, scopriamo, accanto al genio del grande musicista, la sua attenta attività come imprenditore agricolo. Con i ragazzi dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola d’Arda.

Ore 20:10 Terra di Confine di Enrico Masi e Stefano Croci Dedicato alla cultura del paesaggio, Terra di Confine è un piccolo viaggio nella misteriosa regione dell'Emilia Orientale. Il documentario, prodotto da Caucaso, è guidato dalle parole di Teresio Testa, maestro di musica non vedente, fondatore della rassegna Corti, Chiese e Cortili, che a partire dal 1987 ha promosso una cultura di riscoperta delle eccellenze territoriali attraverso una programmazione itinerante e situazionista

Ore 21:00 Live Session Fonoprint: Selton

Ore 21:10 Live Session Fonoprint: Bruno Belissimo

Ore 21:30 Jazz a domicilio: diretta streaming del Nico Menci Trio dal Camera Jazz Club di Bologna

Ore 23:00 Fine trasmissione #laculturanonsiferma

Sabato 21 marzo, dalle 18:00

Ore 18:00 I LIVE MEI: Moreno il Biondo in diretta streaming

Ore 18:20 Paolo Fresu - Casa chiama casa + videoclip Sia Laudato San Francesco di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura

Ore 18:30 Pillole 2D: il format musicale di Fonoprint con live e interviste. Condotto da Fosco 17, Giacomo Golfieri e Teo Filippo Cremonini, fondatore del Collettivo HMCF. Con la partecipazione di Enrico Nigiotti e Fabio Curto (replica della diretta streaming del 18 marzo).

Ore 19:45 Grandezze & Meraviglie: Settecento Furioso - L'Orlando Furioso in Vivaldi e Handel, con Valentina Satta, soprano; Candida Guida, contralto; Orchestra Barocca del Veneto I Musicali Affetti diretti da Fabio Missaggia. Ludovico Ariosto entra con irruenza al Ridotto nel concerto “Settecento Furioso” che, attraverso un susseguirsi di arie vocali e musiche strumentali di Vivaldi e Händel, testimonia il successo plurisecolare dell’Orlando Furioso, di cui nel 2016 cui si celebrarono i 500 anni dalla prima pubblicazione.

Ore 20:45 Centro Barca Okkupato, di Adam Selo. Un gruppo di giovani anziani decide di occupare il circolo ricreativo che frequentano quotidianamente: Franco, il proprietario, li vuole cacciare a causa di alcuni mancati pagamenti di affitto, ma Antonio, il capo dei "rivoluzionari", e gli altri compagni non ne vogliono sapere. Il tutto è raccontato attraverso il bizzarro reportage della giovane Luce, la quale contribuirà ad una auspicabile mediazione tra le parti. Evento in collaborazione con Sayonara Film.

Ore 21:00 Lino Guanciale legge l’Orlando furioso: L'attore Lino Guanciale, di casa in ERT Fondazione, legge alcuni estratti del poema Orlando furioso di Ludovico Ariosto nato nel 1474 a Reggio Emilia: un omaggio alla cultura della nostra regione (prima parte).

Ore 21:30 Cento anni di Tonino Guerra, un ricordo del Maestro per le celebrazioni del centenario della sua nascita.

Ore 21:50 “Cantami o diva”: gli antichi eroi della mitologia: dai vasi del Museo Archeologico di Bologna alle strade della Città

Ore 22:00 Music is the Answer - Live: diretta streaming a cura di Associazione Shape. Tre ore di musica dal Binario centrale del DumBO. Line up: Bruno Belissimo​ (live); Filibalou (dj); ​RBT S​ound System (dj). Azione artistica di post produzione del segnale video a cura di​ ​Apparati Effimeri

Ore 01:00 Fine trasmissione #laculturanonsiferma

Domenica 22 marzo, dalle 18:00

Ore 18:00 I LIVE MEI: Francesca Romana Perrotta in diretta streaming

Ore 18:20 Pick Click Shit: video clip di Overlogic (MEI)

Ore 18:23 L'ultima cosa che feat. Dank: video clip di Hotel Monroe (MEI)

Ore 18:30 Hometown | Mutonia: la Mutoid Waste Company è arrivata a Santarcangelo nel 1990 e da allora il campo dei Mutoid è diventato un punto fisso sulla mappa dei traveller di tutta Europa. Mutonia è una città temporanea, un villaggio dentro al villaggio da cui emergono proposte originali di sostenibilità e creatività, un luogo dell’abitare e del vivere tanto intenso quanto fragile. Evento in collaborazione con Bo Film.

Ore 19:40 Two or the Dragon: live integrale di Transmissions Festival 2019 (Bronson)

Ore 20:30 Live Session Fonoprint: Extraliscio

Ore 20:40 Live Session Fonoprint: Ainè

Ore 20:50 Alla scoperta di un tesoro di arte e di storia: le Collezioni Comunali d’Arte. Il video, realizzato da Bologna Welcome in collaborazione con i Musei Civici d’Arte Antica, presenta i capolavori delle Collezioni Comunali d'Arte di Bologna, ambientati in sale riccamente dipinte e decorate.

Ore 21:00 Lino Guanciale legge l’Orlando furioso: l’attore Lino Guanciale, di casa in ERT Fondazione, legge alcuni estratti del poema Orlando furioso di Ludovico Ariosto nato nel 1474 a Reggio Emilia: un omaggio alla cultura della nostra regione (seconda parte).

Ore 21:30 Jazz a domicilio: diretta streaming del quartetto di Matteo Raggi dal Camera Jazz Club di Bologna

Ore 23:00 Fine trasmissione #laculturanonsiferma