Festival del gelato ai Giardini Margherita

Festival del gelato 40º anniversario fondazione ANT Italia ONLUS ai Giardini Margherita

Sabato 26 maggio 2018 dalle 15.00 alle ore 23.00

Domenica 27 maggio 2018 dalle 15.00 alle 23.00



La fondazione ANT Italia ONLUS, in collaborazione con le migliori gelaterie artigianali di Bologna, organizza una manifestazione di raccolta fondi, sabato 26 e domenica 27 maggio, negli orari di cui sopra, presso la prestigiosa location dei giardini Margherita di Bologna.



I fondi raccolti saranno devoluti alla fondazione ANT Italia ONLUS, per sostenere le cure mediche gratuite a domicilio dei malati di tumore.



Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 ad oggi la fondazione ANT Italia ONLUS-realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e per la prevenzione gratuita – ha curato circa 120.000 persone in 10 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria – dati aggiornati a dicembre 2017).

Ogni giorno 4000 persone vengono assistite nelle loro case da 20 equipe multidisciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia.





Oltre alle migliori gelaterie artigianali di Bologna, a tutte le Aziende che vorranno sostenere la manifestazione, sarà garantita un’adeguata visibilità.