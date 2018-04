Festival! Il cinema si mostra. Fotografie vintage tra Cannes e Venezia '50-'60

FESTIVAL! IL CINEMA SI MOSTRA FOTOGRAFIE VINTAGE DI GIANCOLOMBO TRA CANNES E VENEZIA ’50-’60. A cura di Matteo Giacomelli.

La mostra presenta per la prima volta una selezione di 30 fotografie vintage print di Giancolombo dal Festival del Cinema di Cannes e dalla Mostra del Cinema di Venezia negli anni ’50 e ’60.

Giancolombo (1921-2005) fotoreporter e fondatore della Giancolombo News Photos, è un maestro indiscusso del fotogiornalismo del dopoguerra legato alla nuova industria editoriale che unisce informazione e sogno nell’Italia della ricostruzione. Fotocronista per il Corriere Lombardo dal 1947, firma tra l’altro servizi internazionali per Paris Match, Picture Post e Stern.

I Festival Internazionali del Cinema di Cannes e di Venezia, riti collettivi che celebrano i nuovi volti del cinema, offrono alle rotative dei giornali di tutto il mondo servizi fotografici che, riprodotti in milioni di copie, entrano nelle case rendendo gli attori familiari al grande pubblico.

Le fotografie vintage di Giancolombo ci conducono in un mondo dove regnano convivialità e ironia dove anche Mastroianni, notoriamente riservato, si lascia immortalare con Fellini durante la presentazione de La Dolce Vita a Cannes .

Troviamo attori e attrici come Liz Taylor, Paul Newman e Bette Davis o una giovanissima Brigitte Bardot non ancora bionda che siedono con Cocteau, negli stessi luoghi dove si incontrano De Gaulle e Churchill.

Potremmo persino dire che il Cinema genera il mondo pensando alle nuove mode che dal grande schermo entrano nella realtà quotidiana e aggiungere che Giancolombo fotoreporter attraverso la fotografia, fissa quell’immagine immediata del gusto e dello stile italiani conosciuti in tutto il mondo e di cui oggi tutti parlano rendendoli iconici.

Spazio e Immagini

via Solferino 6/A 40124 Bologna

opening: 21 Aprile 2018 : h. 17.00

mostra: 21 Aprile - 14 Luglio 2018

orari: dal mart. al sab.: h. 15.30-19.00

Anche su appuntamento.

info:

spazioeimmagini@libero.it

mobile : +39 338 7419374

mobile : +39 338 9776097