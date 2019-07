Festival Internazionale del Folclore: gruppi da  Argentina, USA e Sudafrica

Dal 26 al 31 luglio la ventinovesima edizione Festival Internazionale del Folclore con gruppi provenienti da Argentina (Sud America), Stati Uniti (Nord America) e Sudafrica (Africa meridionale)

La rassegna, che raggiunge quest’anno il traguardo dei 29 anni, ha avuto sempre un enorme successo e a testimoniarlo in tutti questi anni sono stati l’apprezzamento dichiarato dagli Enti locali, dai soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto l’iniziativa e soprattutto la partecipazione agli spettacoli di un folto pubblico, composto da grandi e piccoli.

La manifestazione che viene presentata quest’anno, per molti divenuta ormai un piacevole appuntamento, unisce aspetti di spettacolo, di divertimento, di culture di mondi che conosciamo poco o nulla e rappresenta una occasione d’incontro e di riflessione sui valori più veri e profondi, di cui il folclore è una delle espressioni principali.

La rassegna, che da sempre gode del Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e da diversi anni ormai è rientrata nel piano annuale della L.R.N.37/94 in materia di promozione culturale, avrà luogo dal 26 al 31 luglio nel territorio imolese e limitrofo, in cui gruppi internazionali di elevata qualità artistica animeranno le piazze con le proprie performances.

Un evento musicale che negli anni è gradatamente cresciuto senza mai perdere la sua peculiarità, fino a raggiungere una dimensione mondiale; basti pensare che ad arricchire la manifestazione negli anni hanno contribuito più di cento gruppi, in rappresentanza dei cinque continenti della terra e circa tremila artisti.

In sintonia con le consuetudini internazionali, il festival del folclore è stato concepito e viene proposto come una grande festa dei popoli: genti che portando costumi, danze, colori e suoni dei loro Paesi lontani regalano il piacere di stare insieme al di là di ogni barriera politica, geografica, religiosa, linguistica e ideologica.

Esiste in questa manifestazione un connubio tra cultura, arte, spettacolo e divertimento, contraddistinto in modo specifico dallo slogan “Costruiamo ponti fra gli uomini e fra i popoli”. E’ proprio grazie alla partecipazione di gruppi internazionali di alto livello artistico che la manifestazione offre la possibilità di entrare in contatto con le diverse culture del mondo, rivelandosi sempre una esperienza unica ed entusiasmante.

Per quanto possano essere diverse tutte le popolazioni hanno proprie tradizioni che, se rispettate e condivise, creano forti legami fra le diverse culture; l’obiettivo primario del festival infatti è quello di far conoscere dal vivo le molteplici sfaccettature della cultura popolare portandone la vivacità ed i colori direttamente tra la gente.

E’ grazie ai Canterini e Danzerini Romagnoli di Imola, ai propri soci e ai suoi collaboratori che ogni anno con grande coraggio e intraprendenza riescono a dare linfa vitale alla manifestazione e al contributo delle istituzioni pubbliche e private che supportano l’evento, che anche quest’anno si rinnova a Imola e nel territorio circostante il tradizionale Festival del Folclore. Tutto questo fa sperare in un futuro sempre più ampio per una manifestazione che ha voglia di continuare a crescere insieme a tutte le persone che fanno grande questo evento e che si avvicina a festeggiare nel prossimo anno la trentesima edizione.

Il Cartellone della 29ª edizione del Festival Internazionale del Folclore 2019 prevede la partecipazione di 3 complessi folcloristici stranieri:

ARGENTINA (Sud America) Compañía de Danzas «Desde el Alma» - San Luis/Cuyo

STATI UNITI (Nord America) «American Rhythm Folk Ensemble» - Provo/Stato Utah

SUDAFRICA (Africa merid.) Ensemble «South African Jinge» - Durban/prov.KwaZulu-Natal

e, in rappresentanza dell’ITALIA Canterini e Danzerini Romagnoli «Turibio Baruzzi» - Imola

Il calendario degli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito

Venerdì 26 luglio ore 21:00 CASALFIUMANESE Piazza A. Cavalli

Sabato 27 luglio ore 21:00 IMOLA Rocca Sforzesca

Domenica 28 luglio ore 21:00 IMOLA Rocca Sforzesca

Lunedì 29 luglio ore 21:00 BUBANO Piazza Cassani

Martedì 30 luglio ore 21:00 MASSA LOMBARDA Piazza Matteotti

Mercoledì 31 luglio ore 21:00 RIOLO TERME Piazza Mazzanti

Info riguardanti le manifestazioni nella città di Imola

• Sabato 27 luglio ore 10:00 sfilata dei gruppi in costume, nel centro storico, con la Banda Musicale Città di Imola ore 11:00 ricevimento in Municipio; ore 21:00 spettacolo aperto a tutta la cittadinanza. Apertura della serata con il gruppo imolese. A seguire: esibizione dei tre gruppi ospiti.

• Domenica 28 luglio ore 10:30 visita e breve esibizione dei gruppi ospiti, in costume,

nelle Case Residenza Anziani "Venturini" e "F. Baroncini" ore 21:00 serata di gala ad invito, riservata alla Banca di Imola, sponsor principale dell’iniziativa. Apertura della serata con il gruppo imolese

A seguire: esibizione dei tre gruppi ospiti.

• In caso di maltempo, gli spettacoli imolesi di sabato 27 e domenica 28 luglio si svolgeranno al Teatro Comunale “Ebe Stignani”