Festival della Magia: straordinario incontro tra il pubblico bolognese e la magia

Festival della Magia il 12 gennaio a Bologna, al teatro IL Celebrazioni.

Il 2019 del Celebrazioni si apre all'insegna della magia per la città di Bologna: l'estro di Raul Cremona darà vita sul palco del Teatro Celebrazioni ad uno straordinario incontro tra il pubblico bolognese e la magia. Raul Cremona condurrà il pubblico per una sera in un viaggio magico difficile da dimenticare: un tuffo in un mondo antico che non smette mai di incantare e far sognare. Tra manipolazioni, giochi di prestigio, maghi improbabili e artisti del sogno, in scena uno spettacolo per tutta la famiglia che farà iniziare il nuovo anno all'insegna della risata e della poesia. Un'occasione per tirare fuori dal cassetto la scatola del mago con cui giocavamo da bambini.