Festival Park al Parco Fantazzini di Anzola dell’Emilia

Gli organizzatori del FestivalPark sono un gruppo di ragazzi che da sempre, o quasi, ha avuto a che fare con la musica e i suoi annessi e connessi. Il Centro Culturale Anzolese ci ha accolto e ci ha insegnato come sfruttare le nostre potenzialità a 360 gradi.

In questo contesto è nato “FESTIVALPARK “.

Per noi FestivalPark è, prima di tutto, un’OCCASIONE. Un’occasione per promuovere e rivalorizzare l'arte nel nostro territorio, un’occasione per metterci alla prova nell'ambito dell'organizzazione e gestione di eventi culturali ed è un’occasione per fare qualcosa di nuovo per il proprio paese e con il proprio paese.

La manifestazione si ripeterà quest’anno per la sua terza edizione nel Parco Fantazzini di Anzola dell’Emilia, il 13 e il 14 luglio 2018. Una line up d’eccezione ci accompagnerà durante le serate, artisti tra cui Angela Baraldi che porterà ad Anzola il suo “Tornano Sempre tour”, Summer of Hoaxes, La Gabbia, About:Blank, Black Stars e Zero Volume. Come sempre, saranno presenti tante iniziative parallele con esibizioni artistiche, mercatini d’artigianato e molto altro. Sarà presente anche uno stand gastronomico e un punto merchandising, dove poter acquistare un ricordo della serata.