Il centro storico di San Giovanni in Persiceto si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival San GiovANNI '50.

Novità di quest'anno 3 serate dj set rigorosamente con vinili. La magia della puntina posata sui solchi dei vinili vi farà rivivere la calda atmosfera di quegli anni e accompagnerà i vostri balli fino a tarda notte!

Inoltre tutto il centro storico sarà coinvolto con vetrine a tema, apertura straordinaria dei negozi e svuotatutto. Piazza Garibaldi, Via Pellegrini, Piazza Cavour e Corso Italia, ospiteranno eventi musicali a tema.

Sarà inoltre presentato il libro "I Persicetani in vacanza negli anni '50" edito da Munaro Editore. Oltre infatti all'omonima mostra fotografica, i Persicetani hanno raccontato i loro ricordi di vacanza in quegli anni, che sono stati raccolti nella pubblicazione.

Venerdì 30 Agosto apertura del festival con la corsa podistica alle ore 19.30, in collaborazione con ASD Podistica Persicetana e ASD Passo Capponi.

A seguire esibizione di ballo Ritmo Danza e, direttamente dal Summer Jamboree, Dj set con Axel Woodpecker!

Dalle ore 21.00 la magica voce di Roberta Vaudo & The Blue Whistles incanterà la piazza a ritmo di Rhythm & Blues anni '50, spaziando dal boogie woogie al rock and roll.

Sabato 31 Agosto alle ore 19.00 si parte con le lezioni gratuite di ballo, seguite dal Dj set con vinile di Rocketeer, altro grande dj presente anche quest'anno al festival di Senigallia.

Vi attendono inoltre le esibizioni di rock'n'roll e boogie boogie della scuola di ballo Cotton Club.

Alle ore 21.00 tornano i mitici Four Vegas, per festeggiare insieme a noi i 20 anni della loro grande carriera e farvi ballare tutto la notte!

Domenica 01 Settembre eccezionalmente il coro gospel Spirituals Ensemble Gospel Choir parteciperà alla Santa Messa delle ore 18.30 c/o la collegiata San Giovanni Battista.

A seguire lezioni di ballo ed esibizioni di boogie boogie e rock'n'roll della scuola di ballo Crazy Swing School.

Il dj Set con vinili di Crazy Finger Dj anticiperà il concerto della big band anni '50 The Great Roll Ultrasonic Orchestra, 18 elementi accompagnati da un insolito spettacolo di Burlesque.

Non mancherà inoltre per i più piccoli Furia cavallo del west, con il battesimo della sella lungo Corso Italia, il mercato vintage, il corner trucco e parrucco anni '50 e le meravigliose auto d'epoca per ricreare la magica atmosfera di quegli anni.

Per tutte e 3 le sere vi aspetta inoltre in Piazza del Popolo lo stand gastronomico Baldoria & Rock'n'roll, in collaborazione con la società carnevalesca Figli della Baldoria, e il chiosco delle piadine Maistoff... of Fifties! in collaborazione con la società carnevalesca Maistoff, per poter assaporare di gusto l'intera manifestazione!

E' gradito abbigliamento anni '50!!!



Gallery