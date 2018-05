Festival dello Sviluppo Sostenibile: oltre 40 appuntamenti sull'ambiente

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 a Bologna una settimana di iniziative con oltre 40 appuntamenti di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Un’intera settimana di convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film e molti altri appuntamenti che coinvolgeranno il mondo dell’economia, dell’impegno sociale, della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport. Sono più di 40 le iniziative bolognesi del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 - dal 25 maggio al 1° giugno - coordinate dal Comune di Bologna nell’ambito del cartellone nazionale organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS).



Un Festival che a livello nazionale dura 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, con oltre 600 eventi organizzati per coinvolgere e sensibilizzare fasce sempre più ampie della popolazione sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, per promuovere un cambiamento culturale di comportamenti e stimolare richieste che dal basso impegnino le istituzioni a rispettare gli impegni presi in sede ONU.



Nell’ambito del Festival, il Comune di Bologna ha coordinato e costruito, grazie al contributo di numerosi partner, un ricco programma di eventi che si concentrano prevalentemente nella zona universitaria. Le iniziative vedono protagonisti molti soggetti attivi in città sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il cartellone bolognese comprende anche due eventi nazionali, dedicati rispettivamente al Goal 3 (Salute) e Goal 11 (Città) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Parliamo dei convegni in piazza Verdi, ribattezzata per l’occasione piazza della sostenibilità, in programma il 25 maggio alle 15.30 sul tema delle Agende urbane per lo sviluppo sostenibile e il 1° giugno alle 10.30 sul tema della Salute per ogni età e sostenibilità in sanità.



In generale tutta la giornata del 25 maggio e tutte le attività organizzate sui temi del Goal 11 costituiscono un importante momento di riflessione intorno agli obiettivi prioritari della Carta di Bologna nata lo scorso anno nel corso del G7 Ambiente svolto proprio sotto le Due Torri, la cui sottoscrizione da parte di tante città metropolitane italiane è all’origine dell’attività di coordinamento dell’Agenda Urbana delle città metropolitane, svolta da Bologna insieme ad ANCI.



Molti anche gli appuntamenti del Festival in comune con il programma di IT.A.CÀ, migranti e viaggiatori, il Festival del turismo responsabile che si svolge in città dal 25 maggio al 4 giugno, e quelli organizzati all'interno del cartellone estivo di Bologna Estate 2018.

