Festival dei talenti er.go: prima tappa della quarta edizione il 15 aprile

Conto alla rovescia per la quarta edizione del Festival dei Talenti - Talenti oltre lo studio organizzata da Er.Go, l’Azienda per il diritto agli studi superiori dell’Emilia-Romagna con il gratuito patrocinio del Comune di Bologna.



Domenica 15 aprile, dalle ore 17, negli spazi dei Laboratori delle Arti in Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b (cortile interno del cinema Lumière di via Azzo Gardino 65) gli studenti Er.Go saranno protagonisti di esibizioni canore e musicali, performance teatrali e coreografiche, letture, allestimenti di opere pittoriche, disegni e fotografie, sfilate di moda. L’ingresso è libero e gratuito.



Alle 15.30 l’appuntamento è con l’asta di biciclette usate tenuta dall’associazione L’Altra Babele che risponde al mercato illegale con creatività: più che una vendita un’occasione di festa, dove il banditore assegna le bici in base all’entusiasmo e all’estro dei partecipanti.



Che cos’è il Festival dei Talenti Er.Go



Il format, creato da Er.Go per offrire opportunità di espressione artistica ai propri studenti, è ormai consolidato: quattro serate, tra aprile e maggio, in quattro città della regione - altrettante sedi Er.Go - durante le quali i ragazzi si mettono in gioco in differenti discipline artistiche, spesso dopo aver frequentato durante l’inverno laboratori gratuiti guidati da tutor e studenti senior. Un progetto di condivisione artistica, ma anche di crescita individuale, socializzazione e incontro con le comunità in cui i ragazzi vivono e si preparano al futuro.



L’edizione 2018 del Festival dei Talenti proseguirà, dopo Bologna, con altre tre tappe a Ferrara (27 aprile), Parma (10 maggio), in collaborazione con il Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo (CAPAS) dell’Università degli Studi di Parma, e Reggio Emilia con la festa della Residenza Villa Marchi.



Per restare aggiornati sulle attività del Festival dei Talenti, basta collegarsi alla pagina Facebook @FestivaldeiTalentiLab



Per ulteriori informazioni

Segreteria di Direzione Er.Go

051 6436742