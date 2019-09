Il Festival del Tortellino a Palazzo Re Enzo: 24 ricette con il re della cucina emiliana

Torna per l'8° anno l’ormai tradizionale Festival del Tortellino: il 6 Ottobre la RistoAssociazione Tour-tlen porta nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo, i migliori professionisti del gusto, proponendo al pubblico 24 gustose ricette con protagonista il re della cucina emiliana: il tortellino!

Lo si gusterà, non solo in veste tradizionale, in brodo di gallina o cappone, ma anche in modo creativo: con verdure, al sapore di mare o di montagna e di vari colori.

Gli assaggi saranno accompagnati dai vini del Consorzio Vini Colli Bolognesi, sarà possibile assaggiare la Mortadella Felsineo Selezione tOur-tlen accompagnata dal pane di Forno Calzolari e per chiudere in bellezza si potranno gustare i dolci del Campione del mondo e Maestro pasticcere Gino Fabbri, del pasticcere Gabriele Spinelli e il gelato del gelatiere Leonardo Ragazzi.

Non mancheranno nel pomeriggio appuntamenti, incontri, dimostrazioni e presentazioni.

Parte del ricavato dell' evento saranno devoluti all'Hospice Seragnoli.

DOMENICA 6 OTTOBRE

11.30-22.30

PALAZZO RE ENZO BOLOGNA

Ingresso libero, degustazioni a pagamento

1 ASSAGGIO 5,00 EURO

5 ASSAGGI 20,00 EURO