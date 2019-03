“Fiabe in scatola. Libri di fiabe in xilografia e diorami in legno"

In esposizione le fiabe più celebri, raccontate da disegni in incisione xilografica insieme a diorami, scatole e tarsie in legno. Gli studenti, attraverso le loro opere hanno deciso di condensare il valore narrativo dei racconti selezionati in singole e uniche immagini istantanee in grado di fungere da sinossi visiva. Le allegorie sempre presenti nelle fiabe possono oggi considerarsi uno strumento prezioso nella nostra società mass-mediatica, in quanto il potere delle fiabe è quello di incantare, di trasportarci verso la magica dimensione dell’infanzia.