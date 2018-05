"Fiat Music": i nuovi artisti live presentati da Red Ronnie

Sabato 5 maggio 2018: "I nuovi artisti"



Fiat Music è l’iniziativa musicale itinerante organizzata da Red Ronnie in collaborazione con FIAT che coinvolge gli Artisti della Nuova Era. Ha infatti lo scopo di dare spazio a realtà musicali che diversamente faticherebbero ad emergere e ad avere un incontro/confronto sia con i “colleghi” artisti che con addetti al settore.

Il successo delle scorse edizioni 2016 e 2017 è la conferma che questa esigenza esiste. Questa iniziativa rappresenta la possibilità di confrontarsi con esperti del settore per avere un parere, un consiglio e magari una possibilità in più di farsi ascoltare e di esprimere se stessi su un palco live.

Nella prima edizione Fiat Music 2016 le semifinali e finali si sono svolte sul palco dello storico programma Roxy Bar, mentre nella scorsa edizione 2017 semifinalisti e finalisti hanno avuto l'opportunità di esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Gli artisti vengono ascoltati direttamente da Red Ronnie attraverso una serie di incontri/casting nella mitica Roulotte FIAT MUSIC STUDIO in varie tappe in giro per tutta Italia.

È da questi incontri che vengono selezionati gli artisti della nuova era musicale che parteciperanno agli eventi LIVE di Fiat Music.