“Elementi Essenziali - Dialoghi sulla conoscenza” con Oscar Farinetti

Dopo l’esordio di marzo con l’elemento terra, Centodieci, la piattaforma culturale di Mediolanum Corporate University, presenta il secondo appuntamento con “Elementi Essenziali - Dialoghi sulla conoscenza”, il nuovo ciclo di incontri con protagonisti illustri che con la loro vita hanno ricercato la conoscenza attraverso la bellezza.



L’evento si terrà il 23 maggio alle ore 19.30, sempre presso il FICO Eataly World di Bologna, e vedrà protagonista l’elemento aria, ovvero l’ossigeno che nutre le nostre cellule e il vettore che garantisce le corrette condizioni climatiche a tutto il pianeta.



Oscar di Montigny, Direttore Marketing, Comunicazione e Innovazione di Banca Mediolanum e Patrizio Paoletti, imprenditore di successo e filantropo, affronteranno il tema della consapevolezza di come le scelte quotidiane determinino il nostro presente e futuro, aprendo la nostra visione alla comprensione del funzionamento delle risorse del pianeta e delle relazioni tra gli esseri umani.



L’obiettivo dell’iniziativa è l’indagine che da sempre permette all’essere umano di conoscersi e conoscere attraverso l’osservazione interiore ed esteriore. Attraverso un dialogo che pone al centro la vita e l’essere umano, i protagonisti condurranno il pubblico in un’esplorazione del mondo attraverso un altro dei suoi 4 elementi essenziali che assicurano il completo funzionamento del nostro organismo, e a una riflessione sul senso dell’agire che pone al centro il bene comune.



In un momento di grande mutamento come quello presente, Centodieci ritiene che la sfida sia culturale, di coscienza, responsabilità e rispetto, e in tal senso si muove attraverso la proposizione dei propri eventi.



L’incontro è gratuito previa prenotazione all’indirizzo web www.centodieci.it