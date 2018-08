Fico d'asino, la scuola d’asineria “Aria aperta”

Anche quest'anno a grandissima richiesta ritorna la scuola d’asineria “Aria aperta”



L'asino, a dispetto della sua nomea, è un animale molto intelligente e soprattutto molto docile e affettuoso. Lo vedrete con i vostri occhi!



Fico d'Asino è una bellissima esperienza di contatto e di relazione con gli asini attraverso percorsi di conoscenza tattile e percettiva mediante una serie di esercizi e giochi…e per non farci mancare nulla ci sarà anche la raccolta dei fichi!

L'evento si svolgerà dalle ore 10 alle ore 16



Il costo per ogni partecipante grande o piccino è di euro 7



Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 051 796643