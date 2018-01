FICO, gennaio in libreria: speciale Sant'Antonio e gli animali

FICO Eataly World dedica il mese di gennaio a Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, dei contadini e degli allevatori.

Sono tanti gli eventi organizzati e, anche noi di Librerie.Coop FICO abbiamo deciso di contribuire al tema, inserendo tre appuntamenti per i più piccoli.



1° appuntamento - 13 gennaio - ore 15.30

SCOPRIAMO SANT'ANTONIO ABATE

Leggiamo e scopriamo il santo e gli animaletti che lo accompagnano.

Segue attività creativa



2° appuntamento - 20 gennaio - ore 15.30

NELLA VECCHIA FATTORIA....

Come è fatta una fattoria e quali sono i suoi abitanti? Scopriamolo tra le pagine dei libri, attraverso le storie che raccontano e poi spazio libero alla fantasia, per realizzare una piccola fattoria abitata da piccoli animaletti.



3° appuntamenti - 27 gennaio - ore 15.30

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

Quanti e quali sono gli animaletti che abitano una fattoria? Scopriamolo attraverso i libri sonori, tattili, attraverso le storie che i libri raccontano.

Al termine delle letture daremo sfogo alla fantasia realizzando un piccolo animaletto che segnerà le pagine dei nostri libri



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e pensati per i piccoli (fino a 9 anni)



Per info e prenotazioni:

tel. 051 002 9260

mail libreria.fico@librerie.coop.it