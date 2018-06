32° Fiera di Anzola: musica, cibo ed eventi per bambini

32° Fiera di Anzola: il terzo week end di Giugno vuol dire una sola cosa…FIERA di ANZOLA! Il paese è in fervore e si prepara alla 32° Fiera di Anzola che torna con tanta energia, tante conferme e alcune novità! Tantissimi e bravissimi i volontari che si impegneranno nella realizzazione della manifestazione capitanati dalla Pro Loco di Anzola dell’Emilia.

COSA MANGIARE:

Tante specialità, oltre alle raviole e alle brazadele sarà possibile mangiare al ristorante delle fiera e trovare uno stand gastronomico in ogni zona dove gustare pesce fritto, crescentine, piadine, tigelle, gelato, frutta e novità 2018….hamburger e hot dog!!! GIRO DI SHOPPING: oltre a tutti gli esercizi commerciali Anzolesi, saranno presenti gli espositori, il mercatino artistico e delle opere del proprio ingegno, il mercato straordinario degli ambulanti (sabato e domenica), il mercato di Forte dei Marmi (da domenica mattina) e lo Stand del libro usato a cura del Centro Culturale Anzolese.

COSA GUARDARE:

Partendo dall’Area agricola con l’esposizione dei mezzi e degli animali della fattoria, passando dai tanti punti culturali:”SGUARDI”, la mostra di Marica Fantuzzi, opere realizzate con diverse tecniche - sarà inaugurata il 14 giugno alle ore 19 in biblioteca e sarà visitabile dalle 19 alle 22 il 14 e il 15 giugno, il 16 giugno dalle 17 alle 22, il 17 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 22.

Nella sala Polivalente della biblioteca sarà allestita la Mostra dei pittori del Centro Culturale Anzolese dei corsi di Maurizio Tangerini e Stefania Russo.

PER I PIU’ PICCOLI:

da venerdì 15 a domenica 17 giugno dalle ore 17 nel campo da basket P.zza Berlinguer spazio ludico per volare con la fantasia. Laboratori, gonfiabili, percorsi motori, giochi, truccabimbi a cura dell’Associazione APS We4family. Area bimbi con gonfiabili, percorsi sensoriali, laboratori, baby dance, animazione e tantissimi altri giochi divertenti.

GLI SPETTACOLI

Si comincerà, in Piazza Berlinguer, da martedì 12 giugno dove apriranno il Pre-Fiera le ballerine dell’Associazione Danza & Movimento D&M ARTElier; lo spettacolo, come suggerisce il titolo "KRONOS", rappresenta diverse epoche storiche in un viaggio tra passato, presente e futuro. Mercoledì 13 giugno sarà il Pre-Fiera promosso dal “Se Sei di Anzola” che, con musica animazione con Lazzarini, tigelle, patatine, birra. Il gruppo Se sei di Anzola, ha contribuito agli spettacoli della fiera con i ricavi delle manifestazioni effettuate durante l’anno.

Giovedì 14 con l’inizio della Fiera, dopo la cerimonia di apertura e il Flash Mob della Dance Academy Salsa Light, suoneranno sul palco centrale i “JOE DI BRUTTO” con un nuovo spettacolo 2018, mentre in piazzetta Grimandi, avrà luogo il saggio di canto degli allievi del Centro Culturale Anzolese. Venerdì 15, in Piazza Berlinguer, ci sarà la Tribute Band dei Queen mentre nell’area Balera suonerà l’orchestra Antonella Marchetti. Sabato 16 dopo anni di Zelig, spettacoli teatrali e tantissimo altro, arriva ad Anzola la simpatia del comico e cabarettista Sergio Sgrilli mentre nell’area Balera suoneranno Graziano e Maurizia. Domenica 17 Giugno, l’associazione Tersicore DanzAnzola presenta lo spettacolo di danza “Dancing Numbers” mentre nell’area Balera serata di Musica e Cabaret con l’orchestra Davide Ballestri, cabaret “al cinno del Pavaion” con l’imitatore Angel.