Fiera di Anzola: il programma fra mercatini, musica e spettacoli

Anzolainfiera 33^ edizione. Il paese si prepara alla 33° Fiera di Anzola che torna con tante novità! Tantissimi e bravissimi i volontari che si impegneranno nella realizzazione della manifestazione capitanati dalla Pro Loco di Anzola dell’Emilia.

Prefiera

Piazza Berlinguer

Mercoledì 12 Giugno

ore 19

nella sala narrativa della biblioteca

Inaugurazione dell'esposizione delle opere di Leonardo Ottoni

ore 21.30

Fantàsia" il circo delle trasformazioni. Saggio spettacolo delle allieve di danza (giocodanza, propedeutica, danza classica, moderno-contemp, hip hop e break dance) della scuola di Danza e Movimento D&M Artelier... Un circo Fantastico, bizzarro..il circo al contrario: i maghi saranno conigli, i mimi saranno gatti...le contorsioniste sirene e chimere, ci saranno poi cavalli unicorni, leoni acrobati mangiafuoco, le luci dello spettacolo saranno meduse fluorescenti.....un circo tra miti e leggende, tra aria, fuoco, terra ed acqua attraverso il linguaggio della danza e dell' acrobatica.



Fiera

giovedì 13 giugno ore 19 Inaugurazione della 33^ Fiera di Anzola con Camminata tra i banchetti e flashmob a cura della D&M ARTElier

Si esibiranno le insegnanti di danza moderna - contemporanea e classica - Giulia Martirani, Virginia Magni, Laura Le Fosse - e gli allievi del corso di salsa con il loro Maestro Amedeo La Nave.

Da giovedì 13 a domenica 16 giugno

ore 18 - 22 Mostra delle opere di Leonardo Ottoni in biblioteca

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca e dalle 19 alle 22 il 13 e il 14 giugno, il 15 giugno dalle 17 alle 22, il 16 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 22.



ore 18 sala polivalente della biblioteca Mostra di Pittura degli Allievi dei corsi di pittura del Centro Culturale Anzolese

Piazza Giovanni XXIII

Stand del libro usato a cura del Centro Culturale Anzolese

Dalle ore 19 Piazza Berlinguer Ristorante dei volontari della Pro Loco di Anzola

Stand Birra & ... con Maiabasta



dalle 18 Piazza Giovanni XXIII

Sagra d’la raviola e d’la brazadela a cura dei Volontari della Pro Loco

Stand del Pesce con Anzolavino Calcio e Se Sei di Anzola

Stand tigelle con la Protezione Civile



Via Goldoni

Stand crescentine e piadine a cura dei volontari della Parrocchia di Anzola

Piazza Berlinguer - Campo di Basket Area bimbi dalle ore 18 Gonfiabili, una piccola zona recintata con giochi per i più piccolini (0 - 6 anni), laboratori, percorsi motori, gonfiabili e tanto altro!

A cura della Pro loco in collaborazione con We 4 Family



Venerdì 14 giugno ore 18.30 Sala Mostre della biblioteca - 3° piano

Conferenza pubblica di Chiara Cretella, Saggista - Associazione Dry-Art

Il rovescio della medaglia. Immaginari della violenza di genere attraverso i secoli tra attrazione e rimozione con Angela Romanin, Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, e Nadia Morandi, Presidente Ass. APS Malala gli occhi delle donne sulla pace

MERCATI e MERCATINI

Da sabato 15 a domenica 16 giugno

via XXV aprile Mercato degli ambulanti locali

Mercatino artistico e opere di ingegno

Via Emilia Mercato di Forte dei marmi

Stand Associazioni della Consulta del Volontariato, D&M ARTElier, AVIS, ALLEGRE COMARI, Centro giovani La Saletta, ass. DIDì ad Astra e altre (il programma è in corso di definizione)



SPETTACOLI

Giovedì 13 giugno

ore 21.30 Piazza Grimandi - Concerto del corso di canto del Centro Culturale Anzolese

ore 21.30 Piazza Berlinguer - Joe Di Brutto in concerto

Venerdì 14 giugno

ore 20.30 - Piazza Berlinguer - Esibizione di Aerobica, Step e Zumba delle allieve dell'ASD D&M FITNESS

ore 21.30 Piazza Berlinguer - APERITIVO AMERICANO... Risate a suon di donne a stelle e uomini a strisce!

ore 23 - Piazza Berlinguer - SUMMER BREAK (ANZOLA EDITION) - Esibizione live con cantanti e produttori emergenti del nostro paese; a seguire dj set (dal pop alla musica dance)



ore 21.30 Piazza Grimandi Concerto dei gruppi musicali del Centro Culturale Anzolese



Sabato 15 giugno

ore 21.30 Piazza Grimandi

Serata Latina (salsa, bachata, animazione, balli di gruppo) a cura di D&MArtelier e del suo Maestro di Salsa Cubana Amedeo, con la partecipazione della Scuola Salselite di Altedo e con la splendida musica di Eddy Dj e Dj Benz.

Ore 20.30 - Piazza Berlinguer - Esibizione di Danza delle allieve dell'ASD D&M Artelier

ore 21.30 Piazza Berlinguer - Nomadi cover band



Domenica 16 giugno

ore 21.30 Piazza Grimandi serata di ballo liscio - Orchestra di Lisa Maggio

ore 21.30 Piazza Berlinguer - Saggio di Danza "C'era una volta" a cura di Tersicore DanzAnzola