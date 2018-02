Fiera del Libro di Bologna: l'antica fiera di Porta Galliera

Dal 18 marzo al 12 maggio avrà luogo in Piazza XX Settembre l’edizione primaverile della Fiera del Libro di Bologna, una delle più antiche e longeve d’Italia.

Sette giorni su sette, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.30, si possono trovare libri antichi, rari e d'occasione, prime edizioni, saggi, fumetti, edizioni d'arte, di design e d’architettura, letteratura ed altro ancora.

Passeggiando per porta Galliera —a pochi passi dalla Stazione Centrale— troverete una vasta e specializzata offerta di libri, sviluppata in oltre 400 metri quadri d’esposizione: non solo rare edizioni antiche e ricercate, ma anche migliaia di libri di seconda mano o nuovi a metà prezzo, oltre ad una vasta collezione di fumetti, poster vintage e dischi in vinile.