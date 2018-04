Fiera di Primavera a Funo

Domenica 8 Aprile, dalla mattina fino alla sera, la strada principale di Funo – via Galliera - diventerà pedonale per consentire una piacevole passeggiata alla scoperta del celebre Mercato della Toscana, del mercato dell’ingegno e della creatività, dei giochi gonfiabili per i bambini e di tanto altro ancora.



Alla sua seconda edizione, la Fiera di Primavera, organizzata dall’amministrazione comunale insieme all’Unione Reno Galliera, intende coinvolgere tutti i cittadini all’evento e far sì che diventi una ricorrenza primaverile volta a dare sempre maggiore vitalità al paese. Si continua a valorizzare il commercio locale coinvolgendo i commercianti di Funo che parteciperanno numerosi con aperture straordinarie delle proprie attività e stand di prodotti. Alle ore 17.00 l’esibizione della Roncaglia’s band intratterrà i presenti con una spettacolare esecuzione di brani ritmati e coinvolgenti.



Quest’anno la fiera di primavera introduce un’importante novità: il Primavera in strada - Funo Street Food Festival che sarà presente da venerdì 6 aprile fino a domenica 8 aprile in Piazza della Resistenza a Funo con food trucks che propongono prelibatezze culinarie di ogni genere e concerti di musica live pomeridiano e serali.