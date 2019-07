Fiera di San Lazzaro: la 189esima parte con il botto

Inaugurazione con il botto per il 189esima Fiera di San Lazzaro. Ieri sera il classico taglio del nastro in piazza Bracci che ha dato il via alla kermesse, che fino a domenica animerà il centro di San Lazzaro snodandosi tra il Parco della Resistenza, parte di via Repubblica e il Parco 2 Agosto, registrando già un boom di presenze.

Concerti, cultura, street food e un ricco panorama di eventi saranno i protagonisti di questa edizione, tutta puntata sul rispetto dell'ambiente. Lo slogan 'Fiera di essere eco' campeggia alto in piazza Bracci e tutto è basato sull'idea del riciclo, con bancali in legno utilizzati come sedie e rivestiti con vecchi jeans, e tutto completamente plastic free.

Scelte che rispecchiano la linea intrapresa da anni dell'amministrazione del sindaco Isabella Conti: "La Fiera di San Lazzaro nasce come fiera del lavoro, e nel corso degli anni si è mantenuta questa tradizione per tenere insieme tutta la comunità. Io ho avuto il privilegio di iniziare a occuparmene dal 2014, pensando sempre a una piazza che potesse essere inclusiva per tutti. Quest'anno il tema parla da solo, 'Fiera di essere eco' punta l'attenzione su un grande tema, quello dei cambiamenti climatici, quindi dell'ecologia e dell'amore verso il futuro. Pariamo dalle piccole cose, come se fosse una semina, per far comprendere a tutti che ci si può divertire ma in maniera responsabile, non facendo male al pianeta. Per questo la piazza è plastic free, così come è verde, con bancali di legno e ulivi. L'idea eco è stata realizzata in concreto".

Alta la proposta gastronomica, che quest'anno propone anche stand vegani e vegetariani, con uno stand dedicato al gluten free. Tutto senza contare il ricco cartellone di eventi. La musica è protagonista al parco 2 Agosto dove, a partire dalle 22 si alterneranno artisti di alto livello. Ospite d’onore di questa edizione “green” della Fiera sarà il chitarrista Alex Britti che sabato sera porterà sul palco il risultato di oltre vent’anni di carriera e i suoi brani più famosi. Spazio anche ai grandi artisti del passato: domenica sera l’Orchestra Senzaspine eseguirà un tributo a Mia Martini. Non mancano le risate grazie al comico Giorgio Comaschi, che questa sera porterà sul palco del parco 2 Agosto “Adesso faccio l’influenzer”, un esilarante spettacolo sulle nuove mode ad alto tasso di bolognesità.