«Figaro! OperaCamion»: l'opera itinerante fa tappa a Bologna

OperaCamion finalmente a Bologna per le celebrazioni Rossiniane! «Figaro! OperaCamion» è uno spettacolo ideato e diretto da Fabio Cherstich con scene, costumi e video di Gianluigi Toccafondo.

Opera Camion è un progetto della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ed è un adattamento musicale di Tommaso Chieco e Marco Giustini da Il Barbiere di Siviglia, di Gioachino Rossini.

Quest'opera itinerante verrà presentata come prima tappa a Bologna dove il camion squadernerà le sue scene a Borgo Panigale.

L'Orchestra che seguirà l'OPERA CAMION nelle tre tappe sarà la bolognese Orchestra Senzaspine, diretta da Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, un ensemble di giovanissimi musicisti che ha sede a Bologna al Mercato Sonato dove verrà provato ed allestito lo spettacolo.

Si unirà all'Orchestra Senzaspine il musicista Paolo Santoro, allievo del Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini di Bologna e già Vincitore del Concorso Zucchelli, promosso da Fondazione Zucchelli Bologna

PERSONAGGI E INTERPRETI

ROSINA Reut Ventorero

BARTOLO Abraham García, Barítono

FIGARO Simone Scatarzi Alberti

BASILIO Federico Benetti — Basso

CONTE Francesco Tuppo

e con

Valeria Almerighi, Antonio Orlando, Giovanni Prosperi, Fabrizio Lombardo

una produzione del

Comitato Promotore delle Celebrazioni Rossiniane

in collaborazione con

Comune di Pesaro — Regione Marche

e

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

MiBACT

MIUR Social

Rai

European Year of Cultural Heritage 2018

Eu Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Forum of the Adriatic and Ionian Cities

a cura di MISMAONDA

sponsor

Poste Italiane, Autostrade per L’Italia, Conad

partner Opera Camion

Unipol Banca, Cesen, ERG.O, Fondazione Zucchelli.

con il patrocinio di

Comune di Milano, Comune di Bologna Iperbole Rete Civica e Comune Di Camerino