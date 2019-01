“Figurine Forever”: mostra, un mercato, scambio sulle "figu"

Sabato 12 gennaio torna a Bologna “Figurine Forever”. Una mostra, un mercato, un luogo di scambio, un’occasione di incontro, un evento con alcuni protagonisti della scena calcistica. Tutto questo è la fiera della figurina di Bologna ospitata nel grande spazio dell’Estragon Club, al Parco Nord, e giunta quest’anno alla sua seconda edizione.



Se nel 2018 il tema portante fu – inevitabilmente – quello dei mondiali di calcio, quest’anno l’evento sarà dedicato al calcio

sudamericano. Gianni Bellini, il più grande collezionista al mondo e “anima” – insieme a Emiliano Nanni - di Figurine Forever, per l’occasione metterà in mostra i suoi album Panini dedicati alla Copa America, ma anche album dei vari campionati dei paesi latinoamericani (Brasile, Argentina, Cile, Messico, Uruguay, Perù, ecc.). Alla luce del grande risultato delle nostre azzurre, qualificate ai mondiali di Francia 2019, uno spazio sarà dedicato anche agli album Panini sui mondiali di calcio

femminile, in attesa dell'uscita dell'album ufficiale Francia 2019.



Grande novità di questa seconda edizione di Figurine Forever sarà l'area dimostrativa Subbuteo che, grazie alla collaborazione con Bologna Tigers, permetterà di apprezzare durante tutta la giornata la magia di questo gioco con partite ed esibizioni del club felsineo.



Appuntamento dunque a partire dalle ore 9, quando sarà subito operativa la Free Zone dove i collezionisti potranno liberamente scambiare le proprie figurine e cards Calciatori Panini 2018/19, ma anche di altri album nuovi o del passato, non

solo calcistici.



L'area espositori sarà sempre composta da alcuni tra i migliori professionisti del settore: chi è in cerca di un album o una figurina non potrà farsi scappare l’occasione.





Alle ore 11,30 è in programma invece l'incontro sul palco: un talk show sotto la consueta regia di

Giorgio Comaschi, che ne sarà il presentatore e mattatore. Al momento attuale sono confermati:



Eraldo Pecci (ex

calciatore, compagno di squadra di Maradona e Socrates, tra i tanti campioni)



Franco Colomba (ex

calciatore, compagno di squadra di Eneas, tra i tanti campioni)



Andrea Santonastaso

(attore, appassionato di figurine e calcio)



Carlo Alberto Cenacchi

(autore del libro ENEAS, una storia di saudade)