Fili 2019. Dal 5 al 7 dicembre la quarta edizione del Festival dell’Informazione Libera e dell’Impegno. Dal 5 al 7 dicembre torna a Bologna, per la quarta edizione, F.I.L.I., il Festival dell’Informazione Libera e dell’Impegno, organizzato da Libera Bologna.



Narrazioni, incontri, presentazioni, spettacoli per costruire insieme una comunità libera dalle mafie. Dieci iniziative per raccontare le mafie sul territorio, per capire come narrarle, per confrontarci sugli strumenti di contrasto.



Temi centrali della quarta edizione saranno la corruzione, la memoria, con un focus sul 2 agosto 1980, la narrazione delle mafie, con un approfondimento sulle diverse forme tramite cui questa può avvenire, il femminismo, come arma di rottura degli schemi sociali mafiosi.



I temi verranno affrontati da diverse prospettive e con diverse modalità, con lo scopo di creare una discussione che, a livello cittadino, continui anche dopo il festival sotto forma di una coscienza più diffusa sul tema del radicamento mafioso a Bologna.



IL PROGRAMMA – FILI 2019

Giovedì 5 dicembre

ore 18 – 19 Trame Libreria Bookshop – via Goito 3/C, Bologna

La rosa rossa. La cooperazione femminile contro lo sfruttamento

Presentazione libro “Le ricamatrici” di e con Ester Rizzo

Intervengono:

Ester Rizzo – Autrice del libro

Elena Ble – Casa delle Donne

Piero Ferrante – In-Tessere Torino Gruppo Abele

Fiore Zaniboni – Referente Libera Bologna

All’interno del Festival La violenza illustrata

ore 20.30 DAMSLab/Teatro – Piazzetta P. P. Pasolini, 5/b

2 agosto 1980. Una strage ancora in cerca di verità

Saluti: Giacomo Manzoli – Direttore Dipartimento delle Arti Unibo

Paolo Lambertini – Vicepresidente Associazione Familiari Vittime 2 agosto 1980

Daniela Marcone – Responsabile nazionale Libera Memoria

Cinzia Venturoli – Storica

Roberto Scardova – Giornalista

Modera: Giulia Paltrinieri – Giornalista

Venerdì 6 dicembre

ore 9-11 Laura Bassi

La corruzione spiegata ai ragazzi. Laboratorio di anticorruzione

Con Leonardo Ferrante – Gruppo Abele e Libera

Michela Morgese – Gruppo Abele

Libera Formazione Bologna

Matteo Lepore – Assessore alla cultura del Comune di Bologna

Evento riservato alla scuola, a cura di Libera Bologna e Gruppo Abele

ore 11-13 IIS Crescenzi-Pacinotti

Quando il ricordo è radice, il futuro avrà un fiore

Incontro con Daniela Marcone – Responsabile nazionale di Libera Memoria

Libera Formazione Bologna

Evento riservato alla scuola, all’interno del percorso “Le mafie in trasformazione: la ‘ndrangheta globale e le donne come agente di cambiamento”, a cura di Libera Bologna

ore 16.00 Aula B, Dipartimento di Comunicazione Unibo – Via Azzo Gardino 23, Bologna

Corruzione in università. Burocratizzazione e salvaguardia del sapere

Luca Dell’Atti – Associazione Dottorandi Italiani

Massimo Brunetti – Progetto Illuminiamo la Salute e Associazione italiana Integrità Salute

Salvatore Celentano – Libera Bologna

ore 18.30 DAMSLab/Teatro – Piazzetta P. P. Pasolini 5/b, Bologna

La corruzione a Bologna. Presentazione del dossier a cura di Libera Bologna e Libera Informazione

Intervengono:

Lorenzo Frigerio – Coordinatore Fondazione Libera Informazione

Morena Plazzi – Procuratore aggiunto presso il Tribunale della Repubblica di Bologna

Leonardo Ferrante – Libera e Gruppo Abele

Massimo Brunetti – Progetto Illuminiamo la Salute e Associazione italiana Integrità Salute

Sofia Nardacchione – Libera Bologna

Sabato 7 dicembre

ore 9 – 14 Mercato Ritrovato – Piazzetta Anna Magnani

Banchetto di Libera contro le mafie e Libera Terra e concerto de Il Mercatovecchio

ore 12:00 Antimafia street art. Laboratorio di graffitismo sociale

ore 15.30 Cassero LGBTI center – via Don Minzoni 18, Bologna

Legalità democratica. Assemblea pubblica

Tra gli altri interverranno: Daniele Borghi – Libera Emilia-Romagna, Rita Ghedini – Cooperare con Libera Terra, Matteo Lepore – Comune di Bologna, Giulia Di Girolamo – Comune di Bologna, Antonio Mumolo – Avvocati di Strada, Michele Ammendola – La Fattoria di Masaniello, Giuseppe Seminario – Cassero, Fabio D’Alfonso – Pensare Urbano, Gianni Monte – CdLI-CGIL Casalecchio, Carlo Francesco Salmaso – Piazza Grande

Conduce Andrea Giagnorio – Libera Bologna

ore 18:30 DAMSLab/Teatro – Piazzetta P. P. Pasolini 5/b, Bologna

Le mafie cambiano, e il racconto? Voci, immagini e video per narrare la criminalità organizzata

Saluti: Roberta Paltrinieri – Responsabile scientifica DAMSLab

Intervengono:

Angelo Miotto – Direttore di Q Code Mag e autore di audio, video e web documentari

Enzo Bevar – Cinemovel Foundation

Enrico Natoli – Disegnatore

Luca Barra – Professore Alma Mater, esperto di media e cultura della produzione e distribuzione tv

Modera: Sofia Nardacchione – Libera Bologna

ore 20 Aperitivo

ore 20.30 DAMSLab/Teatro – Piazzetta P. P. Pasolini 5/b, Bologna

Rifiutopoli. Veleni e antidoti

Conferenza spettacolo a cura di Cinemovel Foundation, con Enrico Fontana, membro della segreteria nazionale di Legambiente Onlus e direttore del mensile La Nuova Ecologia, e l’artista Vito Baroncini.