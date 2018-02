Torna ‘Filmusic’ dell'Orchestra Senzaspine

Dopo il sold out dello scorso anno, torna ‘Filmusic’, il concerto dell’Orchestra Senzaspine di Bologna dedicato alle colonne sonore più emozionanti del grande cinema.



In occasione del Carnevale, quest’anno gli spettatori più estrosi sono invitati a presentarsi in teatro in maschera. Naturalmente, i look dovranno essere ispirati ai personaggi del grande schermo. Pirati, condottieri, supereroi, elfi, principesse ed extraterresti: c’è solo l’imbarazzo della scelta. L’outfit più bello sarà premiato con un biglietto per il prossimo concerto dell’orchestra under 35.



Il concerto, diretto da Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, è in cartellone il 6 febbraio al Teatro Consorziale di Budrio, il 7 e 8 febbraio al Teatro Duse di Bologna ed il 9 febbraio al Teatro Nuovo di Ferrara (inizio spettacoli ore 21).



Completamente rinnovato il programma, che spazierà dalla suite de ‘Il Signore degli Anelli’ alle note di ‘Guerre stellari’, passando per intramontabili classici come ‘La Cavalcata delle Valchirie’ e ‘La Moldava’.



Il concerto, adatto ad un pubblico di ogni età, sarà un susseguirsi di colpi di scena e sorprese, duelli, travestimenti e colori, immersi nella musica sinfonica che ha reso immortali i film più amati della storia.







BIGLIETTI: ON LINE SUI CIRCUITI VIVATICKET E TICKETONE E PRESSO LE BIGLIETTERIE DI:





TEATRO CONSORZIALE DI BUDRIO

Via Garibaldi 35, 40054 Budrio (Bo)

Tel. 051 801300 | biglietteriateatro@comune.budrio.bo.it - www.teatrodibudrio.it





TEATRO DUSE DI BOLOGNA

Via Cartoleria, 42 Bologna

Tel. 051 231836 | biglietteria@teatrodusebologna.it - www.teatrodusebologna.it





TEATRO NUOVO DI FERRARA

Piazza Trento Trieste, 52

Tel. 0532-1862055 | biglietteria@teatronuovoferrara.com - www.teatronuovoferrara.com





