Artweek, Filoconduttore: performance dei f.lli Broche

All'interno dell'ArtWeek di Bologna, Öff è lieto di ospitare FILOCONDUTTORE, la nuova performance dei F.lli Broche.

FILOCONDUTTORE

..è uno studio sugli status symbol contemporanei e i loro significati.

La performance che proponiamo esibisce simboli e mette in discussione i comportamenti umani che ne conseguono. Questo termine appare per la prima volta nel 1955, ma indica un comportamento o una pulsione umana che esiste da sempre, in quanto ogni essere umano tende involontariamente a voler appartenere a qualcosa che lo vada a identificare.

C’è chi desidera l’auto di culto, o chi invece una borsa di firma, ma già chi la sceglie decide di quale storia vuole far parte.

Durante questa performance i Fratelli Broche con FILOCONDUTTORE uniranno tramite un fil rouge ciò che i presenti andranno a scegliere come proprio simbolo personale: un legame solido tra persone fisiche e beni materiali, come espressione visiva e tattile di ciò che la nostra storia e il nostro io interiore ci portano a pensare e fare in maniera metaforica ogni giorno.



BIOGRAFIA

Fratelli Broche è un progetto di performing-art, teatro contemporaneo e divulgazione delle arti applicate con particolare attenzione al settore della moda d’epoca. Utilizza come linguaggio espressivo la multidisciplinarietà mettendo in scena: il movimento del teatro e della danza, la voce del canto, il tableau vivant, la musica nella totalità dei generi. L’impatto visivo dei prodotti artistici del gruppo è installativo.

Il lavoro di debutto è Lo schiaccianoci dei Broche vincitore del Premio In-box 2009 Siena, lo stesso spettacolo è stato finalista del premio Iceberg 2007, nelle selezioni speciali di Premio Scenario sempre nel 2007, in cartellone per Arena del Sole 2008 al Teatro delle Moline, Festival Lavori in Pelle danza 2007.

Filoconduttore è l’happening performativo presentato in occasione della mostra FLUX-US per lo spazio CUBO di Unipol durante il periodo di Arte Fiera 2016. Dopo essere andata in scena in Festival e contesti artistici diversi la Performance Filoconduttore è stata proposta in forma rielaborata e site-specific per Zambest 2017 rassegna Università di Bologna.



I Fratelli Broche sono stati finalisti della vetrina della Giovane Danza d’Autore 2008 GD’A; Hanno attarversato con i loro lavori Teatri e luoghi di spettacolo come: Festival Ars Amando ‘07 per AMAT (Marche); Enzimi ’07 di Roma; Festival Vagando di artEinaRte per la Regione Emilia Romagna; Bè Bologna Estate ‘07; sono stati presenti nella rassegna potere senza potere per Sant’Arcangelo 2008 e in altre successive edizioni del Festival e nelle rassegne PerAspera (Bologna) e Schiume (Marghera).

Del 2015 sono la loro mostra FEMINA. Vita dagli abiti di Sveva Zamboni (Bologna, 1925-2014) a cura di Silvia Mei presso lo spazio espositivo Adiacenze di Bologna e le performance connesse alla mostra e, grazie a un contributo del Comune di Bologna, la collaborazione all’organizzazione della rassegna di Teatro MOB solidali.



Nello stesso anno sono tra gli artisti vincitori del bando per progetti artistici del festival Archivio Aperto organizzato da Homemovies e Nosadelladue. Nel 2017 debuttano con il nuovo progetto installativo e performativo: RIFIUTI nella galleria Adiacenze a Bologna.