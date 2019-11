Domenica 17 novembre, in occasione della 18a Giornata Mondiale della Filosofia, Nuova Acropoli intende offrire un incontro-dialogo, ad ingresso libero, per celebrare l’utilità della Filosofia nella quotidianità.

“Filosofia e Salute, come può la Filosofia essere arte dello star bene” è il tema di quest’anno per riflettere su un argomento tanto profondo quanto concreto e importante per il nostro benessere.

Ogni giorno ci “salutiamo”, – da Salus-utis – ci auguriamo salute, e quante volte alla Salute abbiamo brindato, augurandola come un bene prezioso a qualche amico o a noi stessi. Stare bene è importante per ognuno di noi e per il nostro vivere insieme, ed è una condizione che richiede una ricerca.

L’incontro si prevede variegato in modo da presentare diverse sfumature intorno al punto cardine della Salute.

Tramite letture e rappresentazioni, a cura dei volontari dell’associazione, avranno voce i pensieri dei Filosofi e dei Saggi della storia, vissuti sia in Oriente che in Occidente.

Interverranno all’incontro tre importanti ospiti, mediati da Alessandra Ciocca, responsabile di Nuova Acropoli Bologna: Cristina Dell’Acqua, insegnante e scrittrice, autrice del libro “Una Spa per l’anima”, in cui i letterati latini e greci diventano maestri di benessere interiore; Gianfranco Gozzi, medico e agopuntore; e, infine, Cristian Tracà, insegnante e consigliere del Quartiere Porto-Saragozza.

A conclusione, un dialogo filosofico con il pubblico sarà l’opportunità per riflettere insieme sul valore dello “Star Bene” per tutti noi oggi, alla continua ricerca dell’equilibrio, esteriore ed interiore.



Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it

oppure cell. e WhatsApp: 366.8311974

Per saperne di più: bologna.nuovaacropoli.it/