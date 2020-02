Volley, Final Four della Del Monte Coppa Italia SuperLega

22-23/02/2020 | DEL MONTE FINAL FOUR COPPA ITALIA LEGA VOLLEY. Ritorno a Bologna. La Final Four a fine febbraio all’Unipol Arena

Sarà l’Unipol Arena la sede della Final Four della Del Monte® Coppa Italia SuperLega, prevista per sabato 22 e domenica 23 febbraio.

L’evento sarà come per le ultime edizioni in versione duplice: la prima partita della giornata di domenica sarà la Finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 e A3. Novità questa, visto la neonata Serie A3 Credem Banca, che consentirà alle due migliori squadre della A3 (le vincitrici dell’andata nel girone Bianco e Blu) di partecipare ai Quarti di Finale di Coppa Italia insieme alle migliori 6 della Serie A2, aprendo quindi le chance di un biglietto per Casalecchio anche alle squadre del nuovo Campionato.

All’organizzazione della Lega Pallavolo Serie A collaboreranno il Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna e il Comitato Territoriale FIPAV Bologna. Le migliori otto squadre della classifica della Regular Season Superlega Credem Banca al termine del girone di andata (ultima gara il 22 dicembre), si qualificheranno ai Quarti che saranno organizzati il 22 e 23 gennaio in casa delle migliori classificate. Le vincenti saranno le Semifinaliste dell’Unipol Arena.

Quarti e Semifinali per Serie A2 e A3 Credem Banca sono invece in calendario il 15 e 29 gennaio: i due Club vincenti le due gare del 29 saranno chiamati alla sfida di domenica 23 febbraio.

Per la Lega Pallavolo Serie A è un fresco ritorno all’Unipol Arena, dopo la medesima Finale giocata il 9 e 10 febbraio di quest’anno. È il quarto evento disputato alle porte di Bologna, nella più grande arena per eventi e concerti in Italia. Il 9 maggio del 2010 il primo storico V-Day, l’esordio della Finale in gara unica che vide la Bre Banca Lannutti Cuneo centrare il suo primo Scudetto proprio sotto i riflettori di Casalecchio. Quindi le Finali della Del Monte® Coppa Italia, disputate nel gennaio 2017.

La copertura televisiva della Final Four è assicurata da RAI Sport, che trasmetterà in diretta le Semifinali e la Finale di SuperLega. I match saranno trasmessi in diretta anche all’estero dalle reti che già trasmettono i match della SuperLega Credem Banca. La Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A2 sarà ripresa in diretta streaming domenica alle 14.30.

Questo il programma della due giorni bolognese:

Del Monte® Finali Coppa Italia

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 22 febbraio 2020, ore 16.00

1a Semifinale Diretta RAI Sport

Sabato 22 febbraio 2020, ore 18.30

2a Semifinale Diretta RAI Sport

Domenica 23 febbraio 2020, ore 14.30

Finale Serie A2 Diretta streaming

Domenica 23 febbraio 2020, ore 18.00

Finale Diretta RAI Sport

La prevendita sarà attiva on line da martedì 24 dicembre su Vivaticket e in tutti i suoi punti vendita. Inoltre è disponibile anche un punto vendita presso la Lega Pallavolo Serie A in via Rivani 6 a Bologna.

PREVENDITE IN ABBONAMENTO

Sino al 31 gennaio solo Tribuna numerata e 1° anello. Successivamente, in base alla disponibilità, sarà aperta l’eventuale vendita anche del 2° anello.

– VIVATICKET Online su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita

– Lega Pallavolo Serie A – via Giuseppe Rivani, 6 – Bologna. Da lunedì a venerdì orario continuato ore 9.00 – 19.00 ad eccezione dei giorni festivi e di martedì 31 dicembre. Martedì 24 apertura fino alle 14.00.

ABBONAMENTO (quattro partite, sabato e domenica)

1° ANELLO numerato

Intero € 40

Ridotto* € 35

Tribuna numerata

€ 60

Per sabato 22 (2 gare di Semifinale) sono disponibili anche alcuni biglietti di Tribuna Numerata (singola giornata € 35).

INGRESSO RIDOTTO: per Under 14 o Over 65

INGRESSO GRATUITO: under 3 (esclusivamente in braccio ad un adulto); persona disabile con accompagnatore fino ad esaurimento posti, inoltrando richiesta a info@legavolley.it

Iniziative speciali per TESSERATI FIPAV tramite le Società di appartenenza.

Per biglietteria e informazioni: tel. 051 4195660 – info@legavolley.it