"Finché suocera non ci separi": il teatro per la ricerca

La commedia "Finché suocera non ci separi" debutterà mercoledì 23 maggio alle ore 21:00 al teatro Alemanni a Bologna e verrà replicato sabato 26 maggio al Teatro a Granarolo, in via San Donato 209.

L'incasso dello spettacolo verrà interamente devoluto all'Associazione i Multipli per lo studio e la ricerca delle malattie neurologiche rare ed autoimmuni presso il Centro IL BENE, diretto dal Dott. Fabrizio Salvi, dell'ospedale Bellaria di Bologna.