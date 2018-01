Finestre sul giovane teatro, meeting internazionale per gruppi teatrali

Dimostrazioni di lavoro aperte agli uditori. Il Teatro Ridotto rinnova anche per la stagione 2018 il progetto “Finestre sul giovane teatro”, ormai alla sua decima edizione.



Un’occasione unica di incontro e scambio che mira a far convivere per tre giorni tre gruppi teatrali ospiti, più il gruppo interno di ricerca teatrale “Il filo dei Venti”, che avranno la possibilità di donare e ricevere nuovi stimoli. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza di dare visibilità al lavoro di giovani professionisti e allo stesso tempo di riprendere le “vecchie abitudini” degli scambi tra artisti come fertili momenti di incontro e confronto. Non si tratta di un concorso a premi e nemmeno di una “vetrina” perché il Teatro che li ospita non se ne appropria per metterli in mostra, ma li riconosce come interlocutori.



In sostanza i tre giorni d’incontri residenziali mirano ad aprire finestre per l’apprendimento ma anche per «apprendere ad apprendere», perché si possa acquisire coscienza dei propri processi e strumenti performativi. A tal proposito il progetto s’ispira alla tradizione del «teatro pedagogico» mediante la quale figure importanti come Stanislavskij, Meyerchol’d, Copeau, Grotowski e Barba hanno sperimentato vie di crescita creativa per individui e società.



Con i gruppi partecipanti: Filo dei Venti (Italia - Brasile), Janko Navarro (Costa Rica), Francesca Lateana (Emilia Romagna), Erika Salamone (Sicilia), Valerio Peroni, Alice Occhiali e Federica Di Cesare (Lazio), Casulo Teatral (Gruppo del Professor Roberto Murphy - Università Blumenau). Con la prestigiosa partecipazione del prof. Marco De Marinis (Università di Bologna), Prof. Marcello Gallucci (Accademia di Belle Arti dell’Aquila), prof. Roberto Murphy (Universidade de Blumenau - Brasile).